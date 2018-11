Rechazo de los ambientalistas

La Asociación "Amigos de la vida" de Rafaela participó ayer de una delegación de la multisectorial provincial "Paren de fumigarnos" cuyo objetivo fue rechazar y repudiar la presentación por parte del gobernador Lifschitz

de las denominadas y mal llamadas Buenas Prácticas Agrícolas referidas a la salvaje contaminación a través de las fumigaciones con agrotóxicos en los campos santafesinos sin respetar ningún ser vivo, sean éstos humanos, plantas, animales. Le entregaron al Gobernador una carta pública, reclamando la preservación absoluta de la toda vida natural incluyendo obviamente la humana.

"Los agrotóxicos, mal llamados fitosanitarios, son venenos y por lo tanto perjudiciales para la salud del ambiente en el que estamos incluidos todos los seres vivos y en particular los seres humanos. Que no existen las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) si con ello se quiere significar que son inocuas, cuando lo que se arrojan al ambiente, son venenos.

"Las tan mentadas BPA son un tremenda falacia dado que las derivas primaria secundaria y terciaria, provocadas por la evaporación de las aplicaciones hasta 24 y 36 horas post aplicación son incontrolables (puesto que la naturaleza es incontrolable) y llegan a varios km de distancia del lugar de la aplicación.

"Está probado técnicamente que no más de un 40% del producto utilizado llega a destino (en las aplicaciones terrestres; en la aéreas mucho menos) el resto se disipa en el aire y es transportado por los vientos o es devuelto al nivel suelo (sobre las poblaciones) con las lluvias.

"Los vecinos de los pueblos fumigados afirmamos y tenemos sobradas y dolorosas pruebas de que con los agrotóxicos siempre hay enfermedad y muerte: para los productores, para los aplicadores, para los vecinos, para las escuelas rurales, y para quienes consumimos productos contaminados con plaguicidas, tal como lo demuestran los estudios realizados por las agencias nacional y provincial.

"Más de 800 trabajos de investigación publicados internacionalmente en revistas científicas nos avalan. Además, la OMS a recategorizado al glifosato, principal agrotóxico utilizado, como probable cancerígeno, como así también al 2,4D, el otro herbicida más utilizado en los cultivos.

"Quisiéramos que nos muestren al menos un trabajo del mismo nivel (que no provenga de las multinacionales que venden dichos venenos) donde se demuestre lo contrario, esto es, que son inocuos. Y si aún queda alguna duda razonable, es obligación de los poderes públicos cuidar de la salud y el bienestar de la población aplicando sin dudar, el principio precautorio, establecido por nuestra Constitución Nacional y por la ley general del ambiente".