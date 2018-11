Del acto realizado ayer sobre la presentación del Mercado de Futuro para la actividad láctea no pudieron participar representantes de Meprolsafe. "No viajamos por la tormenta. Acá estaba cortada la ruta de la salida de Gálvez a la mañana así que con la tormenta que había y lloviendo decidimos no viajar; hay lugares de casi 300 mm. En mi campo donde está el tambo sin energía desde el sábado llovió 200 mm en otros campos casi 300 y a 7 km la piedra se llevó todo", destacó Marcelo Aimaro, secretario de Meprolsafe, ante la consulta de LA OPINION.