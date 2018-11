Llega la nueva Ford Ranger Black Edition y la nueva Ecosport Storm

Ford Argentina introduce en el mercado una nueva versión de su pick-up: la Ranger Black Edition. Este nuevo catálogo se incorpora al portfolio de Ranger, ofreciendo en total 17 versiones.

Cada Ranger apunta a diferentes tipos de usos y perfiles de usuarios. Con la incorporación de la Black Edition, se realza su versatilidad, agregando detalles personalizados que le asignan un perfil exclusivo.

La Ranger Black Edition se encuentra disponible a partir del mes de noviembre a un precio sugerido de $1.594.400.

La Ranger Black Edition presenta un nuevo diseño exterior. Entre sus novedades se destacan algunos agregados como una Grilla Hexagonal Black; Faros antiniebla con contorno dark black; Paragolpes magnetic black con sensores; Barra San Antonio tubular exclusive black; Estribo con superficie plana night black; Llantas 18” dark black special edition; Racks de techo night black; Manijas de puertas black; Espejos exteriores black con luz de giro.

La Ranger Black Edition está equipada con el motor Ford Puma 3.2L de 5 cilindros en línea, con turbo de geometría variable, producido íntegramente en el centro industrial de General Pacheco, ofrece 200CV y 470Nm de Torque. La caja de transmisión es secuencial automática, de 6 velocidades.

La nueva pick-up cuenta además con el máximo exponente de la conducción todoterreno y el trabajo 4x4.

* Detector de Fatiga (Driver Alert System – DAS): Este sistema monitorea continuamente a través de la cámara y del sensor de rotación de posición y movimiento del vehículo dentro del carril el comportamiento dinámico de la pick-up. Mediante un algoritmo, el sistema detecta cuando el vehículo se está moviendo de forma diferente a un perfil de manejo configurado y alertará al conductor que deberá estar más atento al volante o tomar un descanso.

* Control Automático de Luces Altas: Esta tecnología detecta de manera inteligente mediante la cámara de la pick up si algún vehículo que circule delante de la Ranger pudiera sufrir encandilamiento por luces altas. Para activarlo, se debe colocar el selector de luces en automático, de esta manera, la camioneta circulará con las luces altas encendidas y procederá de manera autónoma a desactivarlas, dejando solo las luces bajas activas, si detecta otro vehículo circulando delante o en sentido contrario. Una vez superado el vehículo, habilita nuevamente las luces altas para optimizar la visibilidad.

* SYNC 3: Este sistema permite vincular al conductor con las tecnologías del vehículo y sus dispositivos digitales, incluyendo aplicaciones móviles y navegación. SYNC 3 es compatible con Android Auto & Apple CarPlay, lo que permite la integración del dispositivo móvil y el sistema con acceso a las aplicaciones, navegación, textos y correo electrónico a través de la pantalla táctil o por comandos de voz. Con solo presionar el volante, el conductor puede comandar Siri en su iPhone o Google Now en su Android a través de su voz y el sistema Voice Pass Through.

* Dirección Asistida Eléctrica (EPAS)



SEGURIDAD

Ranger Black Edition posee un alto nivel de equipamiento en seguridad, tanto de elementos de seguridad activa como pasiva, entre los cuales se destaca:

* 7 airbags: Conductor, rodilla-conductor, acompañante, dos de tórax y dos tipos cortina.

* Control de Tracción (TCS): Evita que una rueda sin adherencia gire utilizando el freno de manera individual y transfiere el 100% del torque disponible a las ruedas que sí tienen tracción.

* Control electrónico de descenso (HDC): Asiste electrónicamente al conductor para mantener el control sin derrapar al descender por pendientes empinadas o de baja adherencia.

* Asistente de partida en pendiente (HLA): Al detectar que el vehículo se encuentra en una pendiente, el HLA lo mantiene frenado por unos segundos al soltar el pedal del freno, evitando que se desplace hacia atrás.

La Ranger Black Edition llegó para posicionarse como la pick-up tope de gama de toda la línea Ford Ranger y como máxima exponente de la Raza Fuerte.



NUEVA

ECOSPORT STORM

En el marco del Salón del Automóvil de San Pablo 2018, Ford Argentina introduce la Ecosport Storm a su oferta de versiones.

La misma se encontrará disponible en el país durante el mes de noviembre.

Desde sus inicios la Ecosport se caracterizó por ser un vehículo versátil, creando en el mercado un segmento que no existía y convirtiéndose en líder indiscutida del mismo desde su nacimiento.

La Nueva Ecosport Storm continúa con esta impronta exponiendo el lado más aventurero y deportivo de la SUV.

Ecosport busca en forma constante ser un impulsor de evolución, innovación y superación, sin perder su objetivo principal: mejorar la experiencia de conducción del cliente y satisfacer todo lo que espera y necesita de su vehículo.

Es por eso que en esta oportunidad presenta la versión Storm para los clientes más exigentes y aventureros, llevando la versatilidad aún más lejos.

La Nueva Ecosport Storm posee el equipamiento más completo en cuanto a Motorización, Transmisión, Seguridad, Tecnología y Confort del catálogo Titanium 2.0L AT, incorporando un diseño exterior e interior disruptivo y novedades en la tracción.

Con esta nueva versión la oferta de catálogos de Ecosport queda compuesta por 10 versiones. El precio sugerido al público por Ford Argentina en noviembre es de $954.400.



DISEÑO EXTERIOR

Entre sus novedades presenta una flamante parrilla frontal, un nuevo cobertor de rueda de auxilio y detalles frontales y laterales con la impronta “Storm”, asignándole un aspecto impactante que difícilmente pasa desapercibido.

La Nueva Ecosport Storm incorpora exclusivas llantas de aleación de 17” que presentan un innovador diseño. Los espejos exteriores y las manijas de las puertas también presentan cambios en cuanto a su diseño y color, disponibles ahora en Accent color, igual a la versión Freestyle.

Además, añade barras de techo transversales para cargar equipaje.



DISEÑO INTERIOR

En lo que respecta al interior, la Nueva Ecosport Storm se ha desafiado a si misma entregando un nuevo nivel de elegancia que se reconoce en cada detalle.

Añade finos apliques de color naranja satinado en la consola central, la pantalla multimedia y sus puertas. Asimismo, sus butacas de cuero incluyen un diseño exclusivo con el espíritu Storm.

La Nueva Ecosport Storm se encuentra disponible con tracción integral inteligente “AWD” y suspensión de arquitectura MultiLink, permitiendo a las ruedas traseras trabajar de forma independiente, brindando mayor estabilidad y confort.

Storm se encontrará disponible en los siguientes colores: Cobre Andino, Plata Estelar, Blanco Oxford, Negro Perlado y Azul Belice.

La creadora del segmento de los SUV compactos (Sport Utility Vehicles) llegó a la Argentina en el año 2003 con un diseño y funcionalidad disruptivos en el segmento, el cual marcaría un antes y un después en la industria automotriz, consagrándose como un símbolo de innovación y creando una nueva tendencia a nivel mundial.

En esta oportunidad, su versión Storm mantiene la misma ambición de sus inicios, exponiendo un perfil más aventurero y deportivo.