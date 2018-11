Donación de órganos: "Rafaela se está convirtiendo en un baluarte"

El Centro Unico de Donación, Ablación e Implante de Organos y Tejidos (Cudaio), destacó en la semana lo positivo que fueron estos 10 meses del año, alcanzando en la provincia 60 donaciones de órganos, lo que permite proyectar un total anual muy cercano al récord histórico logrado el año pasado con 77 procesos de donación.

En octubre se registraron 75 donantes de órganos y 104 de tejidos en todo el país, mientras que a lo largo del año se lograron 560 donaciones.

El director del Cudaio, Martín Cuestas, destacó que “1353 personas de todo el país que han salido de lista de espera con una nueva perspectiva de salud, en muchos casos salvando sus vidas. De todos esos trasplantes, 166 se hicieron con órganos donados en nuestra provincia, a los que sumamos 110 de córneas” y sostuvo que "es una muy buena noticia lo que está pasando, sobretodo para las personas que están esperando trasplantes. Es una noticia alentadora y esperanzadora, ya que esta es la única oportunidad de salvar sus vidas o de mejorarlas", explicó en Radio ADN, FM 97.9 de nuestra ciudad.

En tanto, dijo que "año tras año venimos manteniendo un nivel de donaciones acorde con la estructura que se ha planteado con el Ministerio de Salud para llegar a posibilitar esta cantidad de donaciones. Mucho tiene que ver, más allá del trabajo gubernamental, los distintos efectores a lo largo de toda la provincia", expresó.



ELOGIOS PARA LA CIUDAD

A la hora de preguntarle cómo observa el trabajo que se está llevando a cabo en la ciudad, Cuestas dijo que "Rafaela se está convirtiendo en un baluarte importante en el tema de procuración ya que principalmente se ha entendido desde el punto de vista sanitario la importancia que tiene en el eslabón de la procuración en trasplante", y agregó que "el trabajo que está haciendo la Asociación Civil Honrar la Vida es fabuloso. Trata el tema con mucha responsabilidad, con mucho compromiso y toda la ciudad en sí, juntando los medios de comunicación, son vitales para hacer llegar toda la información".

En tanto, referenció que "hay alrededor de 580 pacientes en lista de espera en la provincia de Santa Fe, a nivel nacional son 11 mil las personas que están esperando, un número que a lo largo de los años se va incrementando y por eso nosotros estamos contentos con el trabajo que se viene realizando, aunque no estamos conformes porque todavía hay trabajo por hacer", dijo añadiendo que "estamos en camino a superar ese tabú. Todavía hay cierto grado de desinformación de los cuales nosotros decimos que somos los responsables de que eso desaparezca. Esa no información. Hoy las nuevas generaciones quizá tienen más posibilidades de llegar a un entendimiento más abarcativo en todos los jóvenes. Cuando uno habla de donación indefectiblemente tiene que hablar de su propia muerte y a veces uno quiere evitar ese tipo de conversaciones y entonces no lo charla. Llegado el momento se la ponía en una situación incómoda a la familia, porque antes la que lo hacía era la familia. Hoy con la nueva ley todos podemos decidir por sí mismos", sostuvo.

A modo de cierre, el director de Cudaio destacó que "tenemos que entender que tenemos tres veces más de posibilidades de necesitar un órgano que de poder ser donante. Siete de diez personas van a entrar en una lista de espera y tres van a ser donantes, entonces partiendo de esa base no sólo estamos ayudando a los demás sino que también indirectamente nos estamos ayudando a nosotros brindando más posibilidades para cuando alguien nos necesite. Las posibilidades aumentan cuando todos entendamos de qué se trata y para que estamos. Ser donante pasa por un estilo de vida, de hacer el bien sin mirar a quién", finalizó.