Fotógrafo de Revista Gente con producción en Rafaela

FOTO INSTAGRAM C. BELIERA FOTOGRAFO ONE DE GENTE. Christian Beliera llega en menos de dos semanas a Rafaela.

El reconocido fotógrafo de Revista Gente, Christian Beliera, llegará a Rafaela para liderar un "Shooting Photo", esto es una sesión fotográfica al estilo de los que se realizan en un estudio para la industria de la moda. Con el respaldo de ser el "One" del área de fotografía de una de las publicaciones tradicionales de la Argentina que se dedica a los personajes del espectáculo, la farándula y las llamadas noticias del corazón.Beliera estará al frente de una producción de fotos que incluye lo escenográfico como si fuera una campaña de moda dedicada a todas las personas que tengan 14 años o más. La cita será el sábado 24 de noviembre en la Academia de Arte que funciona en calle Chacabuco 153 de Rafaela."La persona que decida participar de esta propuesta se va a sentir cuidada en todos los aspectos que tienen que ver con la imagen. Ojalá todos se den la oportunidad de jugar a ser modelo o estrella durante un día. ¿Por qué no?", señaló Alexis Astore, director de Agencia Umo y productor de moda que está al frente de la organización de este "Shooting Photo" junto a Gustavo Castro, director de la Academia de Arte.La consigna es "vivir una experiencia diferente, ser protagonista de una cuidada producción fotográfica tal como la vivencian los artistas de primera línea de la Argentina cuando inician una campaña", explicó Astore. "Todas las personas que se inscriban van a tener un asesoramiento integral sobre la ropa, el peinado y el maquillaje, todo lo que comprende el estilismo en general y que se necesita para este tipo de producciones", agregó.Al terminar la sesión, todos recibirán el material obtenido por Beliera con sus cámaras profesionales en formato digital. "Todos se llevarán el book a su casa, será un buen recuerdo, incluso pueden imprimir algunas copias y hacer muy buenos portaretratos. Pero creo que no sólo se llevarán un producto de primera clase sino que además accederán a un aprendizaje sobre el cuidado de la imagen que podemos hacer en casa y hasta encontrar un estilo. Por eso creo que esta posibilidad de estar frente a la lente de uno de los mejores fotógrafos de la industria de la moda de la Argentina es una gran oportunidad que se debe aprovechar. ¡Para Christian Beliera es habitual estar frente a las estrellas del país y va a estar en Rafaela!", concluyó Astore.Los interesados pueden solicitar mayores informes o realizar su inscripción comunicándose por mensaje de WhatSapp al teléfono celular (03492) 15571000.