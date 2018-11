Se encontrará la Mesa Láctea de Competitividad

A partir de las 12:30 (se adelantó algunas horas), en la ciudad de Buenos Aires, se reunirá la Mesa Láctea de la Competitividad. Se brindará información sobre la nueva modalidad de la línea 700 “Carlos Pellegrini” con retención de la cuota por parte de la industria, a cargo de autoridades del Banco Nación. se darán datos del SENASA sobre la evolución de Renspas y CUITs del sistema, se evaluará la coyuntura, con la evolución del precio y producción y se terminará generando una agenda con la Casa Rosada, para una próxima reunión con el presidente Mauricio Macri, que se daría en diciembre. Pero, más allá de las reuniones, el panorama de la lechería está lejos de ser el óptimo.

"Discutimos los temas de siempre y no llegamos a ningún lado", dijo el presidente de la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe, Fernando Córdoba, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz). Hoy no estará en la reunión, aunque MEPROLSAFE estará representada por Marcelo Aimaro, secretario de la entidad. "Desde la producción hay que ser clarito: en un año, en lugar de avanzar, retrocedimos. Hay menos tambos, hay un poco más de producción, pero lo comparamos con números bajos (si lo comparamos con 2015, seguimos cayendo); promesas que se incumplieron (Iguacel, como Director de Vialidad, se comprometió a mejorar 1200 caminos rurales), el famoso cuentito de que con el dólar a $ 42 se iba a ayudar mucho a la exportación y la recuperación del precio al productor se iba a dar por eso, no se va a dar, con un dólar hoy a $35 con retenciones y quitas de incentivos a la exportación. Creemos que el discurso de una lechería exitosa por parte de las autoridades chocan con la realidad y no se llegó a ningún puerto. Creemos que eso es lo que le debemos plantear a la producción sin miramientos al Presidente", agregó.

"Hay que ver qué pasa con los interlocutores, tanto con los lecheros como Echevere. Porque con la reunión que hubo con la Mesa de Enlace, entraron los dos a la misma sala de cine y a la hora de comentar la película vieron dos distintas: la Mesa de Enlace salió defraudada y el Gobierno, optimista. Hay algo que está pasando en el medio, que es lo que no permite crecer a la lechería", comentó.

"La leche ha venido recomponiendo el precio. Pero si tenemos los costos en dólares, estos crecieron y el valor que recibimos cayó. Entonces, ¿cómo hacemos para seguir invirtiendo en el negocio cuando los números no te dan? Te estás descapitalizando. Hoy ir a un banco a pedir un crédito es una locura (no solo para un tambo, para cualquier actividad). Hay que arreglársela con lo que uno tiene. ¿Pero cómo se hace?", añadió.

¿Habrá una movilización de productores lecheros? "Cuando proponemos hacer una manifestación en Buenos Aires, el resto de las entidades desaparece o mira para otro lado. No sé si es porque no son combativas, porque tienen doble discurso... Ya lo propusimos tres veces y no tenemos respuestas. El hecho de haber participado en la manifestación en la Provincia de Buenos Aires es demostrar que no tenemos banderas políticas, sino que queremos representar a los productores. Quizás el resto no piensa igual y quieran sacar beneficios propios. Esto nos deja preocupados, porque hay que visibilizar el problema", contestó.