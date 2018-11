El Coro Polifónico celebró 50 años con un concierto de gala

En el Centro Cultural Municipal sala Sociedad Italiana y en el marco del Ciclo Agrupaciones Municipales en Concierto, anoche se llevó a cabo el Concierto de Gala por el 50º aniversario del Coro Polifónico Municipal de Rafaela.En una sala colmada de espectadores, esta agrupación rafaelina que ya lleva medio siglo de trayectoria, ofreció un repertorio de canciones que comenzó con la Agrupación Femenina, siguió con el Coro de Cámara, después con el Coro Polifónico y culminó con dos canciones interpretadas junto a ex integrantes.En la ocasión, el intendente Luis Castellano junto a la secretaria de Cultura, María Josefa Sabellotti, y la directora del Coro Polifónico, Verónica Ghiano, hicieron entrega de un diploma recordatorio a cada integrante del Coro:Sopranos: Aguirre, Maia; Alvarez, Ariana; Herrera, Beatriz; Gaudiño, Carmen; Imwinkelried, Ester; Ingaramo, Ma. José; Matzkin, Geraldine; Ochat Emmert, Ayelén; Paoli, Agustina; Rojas, Élida; Saluzzio, Jorgelina; Villalba, Silvana; Weppler, Yael.Contraltos: Alaniz, Marisa; Albrecht, Marilina; Almeida, Ana; Gómez, Nilda; Imvinkelried Ordoñez, Cristina; López, Gloria; Ocampo, Elena; Viaroli, Alicia; Videla, Liliana; Werlen, Mariana.Tenores: Echarren, Fabián; Ghiano; Hernán; Monson, Marcelo; Tell, Daniel; Víttori, Sergio.Bajos: Belli, Angel; Bianchi, Gustavo; Ercole, Lucas; Luque, Mauricio; Olivero, Luis; Otterstedt, Roberto; Piovano, Horacio.También se hizo entrega de un recordatorio a los músicos que estuvieron y están frente al Coro Polifónico; a Susana Bruno, quien fuera preparadora vocal entre los años 1975 y 2016; José Ignacio Perren, pianista de los Coros Municipales y quien realiza varias de las versiones corales que los interpretan; Eliana Bertinetti, quien está a cargo de la preparación vocal de los Coros Municipales, y finalmente a Verónica Ghiano, directora de los Coros Municipales.Es importante destacar que el próximo 22 de noviembre, el Coro recibirá en la ciudad de Buenos Aires, una distinción para los Coros con 50 años de Trayectoria. La misma es otorgada por la Organización Federada de Actividades Corales en conjunto con el Honorable Senado de la Nación.Una vez finalizado el repertorio, el intendente Luis Castellano felicitó a todos los integrantes del Coro y expresó: “Es un placer escucharlos. Es un momento para reflexionar y felicitar a todos aquellos que formaron parte de esta historia. A sus directores y directoras, a todas las voces que pasaron”.En la ciudad “hay una tradición maravillosa porque la Banda Municipal ya tiene 125 años, tenemos la Escuela Municipal de Música “Remo Pignoni” con todas sus agrupaciones, la Orquesta Municipal de Tango y el Coro que hoy cumple 50 años”.“Lo que hacen ustedes y lo que ha hecho tanto gente que pasó por el Coro ha sido poner una vocación artística en función de la ciudad. Y no solo de Rafaela sino también de la región, el país e incluso al exterior. Y eso se agradece enormemente porque es ad honorem”, remarcó.“Agradecerles por todo esto, son una gran familia siempre intentando poner a la ciudad en lo más alto”. Además, el mandatario agradeció especialmente a su directora, Verónica Ghiano por su trayectoria y profesionalismo.El Coro Polifónico Municipal es un organismo de carácter totalmente vocacional que tiene como objetivo principal brindar a los rafaelinos la posibilidad de expresarse a través del canto, representando a nuestra ciudad en la región, el país y el extranjero.La agrupación inició sus actividades en 1968 a través de un programa cultural impulsado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, por medio del cual se generaba un vínculo con las municipalidades de distintas ciudades de la provincia para la formación de Coros Polifónicos. Fue designado Jorge Molina, de la ciudad de Santa Fe, como primer director del Coro Polifónico Municipal.A partir de 1970, la dirección del Coro Polifónico quedó en manos de Remo Acastello, profesor de música de nuestra ciudad, junto a Elba Vera de la ciudad de Santa Fe como preparadora vocal, quien fue sucedida en 1975 por Susana Bruno, cantante y docente rafaelina.En marzo de 1989 asumió la dirección Luis Alberto Anselmi, de la ciudad de San Francisco. El Coro Polifónico creció en cantidad de cantantes y participó de numerosas presentaciones en la ciudad, el país y Europa. Comenzó a incluir en sus conciertos obras del repertorio Sinfónico Coral.Desde marzo de 2006, el Coro Polifónico se encontró bajo la dirección de Verónica Ghiano. Comenzó una nueva etapa en donde se intensificó la formación de los cantantes a través de ensayos parciales y el Taller Coral Preparatorio para ingresantes.En diciembre de 2010 se creó la Asociación Amigos del Coro Polifónico Municipal de Rafaela, con el fin de promover actividades corales y eventos para poder solventar económicamente la participación en Encuentros Corales fuera de nuestra ciudad.En el año 2011 la Secretaría de Cultura aceptó la propuesta de incorporar al pianista José Ignacio Perren, quien además realiza parte de las versiones corales e instrumentales que el coro interpreta.Posteriormente, y por iniciativa de la directora, se formaron el Coro de Cámara en el año 2010 y la Agrupación Femenina en el año 2014, con el fin de ampliar la propuesta coral. A partir del 2017 se incorpora Eliana Bertinetti como Profesora de Técnica Vocal.