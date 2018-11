Memorandum con el Instituto de Tecnología de la Información

La Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) consolida el vínculo con universidades y centros de ciencia y tecnología del exterior en el marco de su proceso de internacionalización institucional. En este sentido, estableció un nuevo acuerdo de cooperación, en este caso, con el Instituto Internacional de Tecnología de la Información, de Bangalore, ciudad conocida como “el Silicon Valley de la India” por su capacidad de innovación tecnológica e industrial.El Memorandum de Entendimiento fue firmado por el Rector de la UNRaf, Dr. Rubén Ascúa, en el marco de la visita del Dr. Balaji Parthasarathy, docente y ex decano de esa casa de estudios de la India. El acuerdo significa el primer paso para posibles acciones colaborativas de investigación y movilidad docente y estudiantil.Desde la década de los 90, Bangalore se convirtió en una de las ciudades de la India con mayor inversión de empresas de tecnologías de la información, lo que le valió su mención como el Silicon Valley de ese país por la concentración de firmas que se especializaban en Investigación y desarrollo (I+D), electrónica y el desarrollo de software. Por esto, el convenio firmado resulta de gran interés para la UNRaf que tiene entre sus ejes de identidad la innovación vinculada al territorio. La experiencia de Bangalore y el Instituto Internacional de Tecnología de la Información resulta especialmente relevante como referencia global.En el marco de su agenda de actividades en la UNRaf, el Dr. Parthasarathy brindó una disertación abierta y gratuita titulada “El sistema nacional de innovación en India y su globalización”, el miércoles 7 de noviembre a las 19 horas en el Auditorio “Remigio Menara” de la UTN (Acuña 49). La charla fue organizada en conjunto con la Universidad Tecnológica con el auspicio del Gobierno de Santa Fe. Contó con la presencia del Decano de la UTN Facultad Regional Rafaela, Ing. Oscar David y el Secretario de Extensión, Ing. Orlando Thailinger.Durante la apertura del evento, el Rector de la UNRaf, Dr. Rubén Ascúa, expresó: “Estamos firmando este convenio en virtud de la relevancia que tiene India como productor de software e informática y al mismo tiempo, de la jerarquía de este instituto como un modelo de reciente desarrollo que nos sirve de referencia para avanzar con este gran proyecto que es la UNRaf para la ciudad y la región. Esta visita del Dr. Parthasarathy nos permite pensar que es posible aprender sobre desarrollo tecnológico y nos brinda nuevas perspectivas sobre la construcción de la oferta académica que desde Rafaela estamos generando hacia la región”.Por su parte, el Decano de UTN FRRa, Ing. Oscar David, manifestó: “Esta actividad es una muestra más de que la sinergia entre las dos universidades va a potenciar nuestras capacidades. No es sencillo producir este tipo de presencias y capacitaciones en Rafaela y la región con esta respuesta de público, lo que nos alienta a seguir haciéndolas y nos confirma que este es el camino. Quiero remarcar el buen momento que vivimos entre las dos universidades”.Balaji Parthasarathy, es Doctor en Ciencias de la Universidad de Berkeley California. Sus áreas de experticia son la globalización y el desarrollo económico regional (industrialización tardía, ventaja comparativa, división de trabajo internacional, organización espacial de la actividad económica); la innovación y políticas de la tecnología (economía política del cambio tecnológico, información y comunicación de las tecnologías para el desarrollo); y la urbanización, urbanismo y formas urbanas. El catedrático ha realizado numerosas investigaciones con becas de investigación otorgadas por diferentes países: Suecia, Francia, Estados Unidos, India, Japón, Canadá, Reino Unido, etc. Ha recibido honores y premios de varios países y es autor de un importante número de publicaciones en libros y revistas.La agenda de este especialista en Rafaela, incluyó diversas actividades con estudiantes, docentes, investigadores y equipos de gestión de la UNRaf; una visita institucional a la Municipalidad de Rafaela, INTI, INTA y CENTEC; y una reunión con representantes de la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación de Rafaela y la región. La agenda de este especialista en Rafaela, incluyó diversas actividades con estudiantes, docentes, investigadores y equipos de gestión de la UNRaf; una visita institucional a la Municipalidad de Rafaela, INTI, INTA y CENTEC; y una reunión con representantes de la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación de Rafaela y la región. Además, participó en el dictado del Módulo "Política de innovación y cambio tecnológico" correspondiente a la Diplomatura en Innovación y Creatividad que forma parte de la oferta académica de la UNRaf.En el marco de sus acciones de internacionalización, la UNRaf firmó diversos convenios de cooperación institucional con universidades del exterior, entre ellas de Alemania, Francia, China, Estados Unidos, Brasil, Paraguay, España e Italia. A su vez, los estudiantes cuentan con el Gabinete de Idiomas compartido UNRaf- UTN que les brinda la posibilidad de estudiar idiomas extranjeros. El gabinete es un espacio de aprendizaje muy valioso para la formación profesional y resulta fundamental en la preparación para la realización de experiencias en otros países. 