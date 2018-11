Analizarán varios pedidos de informe en el Concejo

El Concejo Municipal tendrá a partir de las 8 de hoy la primera reunión de comisión en donde se analizarán los temas a discutir en la sesión de este miércoles al mediodía (el jueves no hay actividad pública ni clases, por ser feriado administrativo, en conmemoración de la fundación de Santa Fe). Entre el temario, aparecen varios pedidos para que el Ejecutivo brinde explicaciones sobre diferentes temas.Hay tres que pertenecen al bloque de Cambiemos. María Alejandra Sagardoy, Raúl Bonino, Ana Carina Visintini, Marta Pascual, Hugo Menossi y Leonardo Viotti quieren saber "de qué manera se implementa la Ordenanza N° 4.723 sobre el cobro indebido de plus médico en todos las prestaciones clínicas, sanatorios, consultorios privados, de diagnóstico que se encuentren cubiertas por las obras sociales; quiénes son los encargados y con qué asiduidad se realizan los correspondientes controles; si se llevan adelante campañas de difusión; cantidad de instituciones de la salud pública y privada que respetan la normativa y número de sanciones por incumplimiento en los últimos 12 meses".En los fundamentos señalan que "el pedido de informe surge ante reiterados reclamos de vecinos sobre el cobro de plus en distintos efectores en nuestra ciudad y la faltante y/o lugar poco visible de carteles obligatorios con la leyenda “” estipulado en la Ordenanza N°4723". Agregan que "el cobro indebido de plus médico es un hecho ilícito, genera enriquecimiento considerado una estafa al paciente causando daño en el sistema de salud".Por otra parte, se hicieron eco de una nota publicada por LA OPINION hace algunos meses: el 11 de septiembre pasado, LA OPINION publicó que ya nadie hace uso de la ordenanza Nº 3523 y su modificatoria, Nº 3545, aprobada en 2004 e impulsada por Félix Bauducco. ¿Qué dice esa norma? Que cualquier persona mayor de 16 años podía grabar en el cuadro de su bicicleta 11 dígitos para registrarla. Todo propietario de bicicletas debería acreditar sus datos y los del rodado de su propiedad en forma obligatoria en el Registro de Identificación y Antecedentes de Propietarios de Bicicletas. Es más: en cada Tributaria, se debería fijar un costo por ese trámite. Hoy el valor es 0 peso. Además, todo ciclista estaba obligado a demostrar en la vía pública la propiedad del rodado ante quien corresponda, con su DNI. Si no podría hacerlo, se le retendría el vehículo.“El vecino ha dejado de realizar el trámite de acuñado de bicicletas. Es más, hoy ya hace mucho tiempo que no se realiza”, admitió a LA OPINION Gabriel Fratini, director de Protección Vial y Comunitaria del Municipio local.Los ediles macristas piden saber de qué manera se implementa la ordenanza de registro de bicicletas, la cantidad de bicicletas que se acuñaron en los últimos 12 meses, los lugares y horarios en los cuales se realiza el acuño de bicicletas y si se realizan campañas de difusión para dar a conocer a los vecinos sobre esta herramienta". Entienden que ante el incremento de robos de estos vehículos, "el registro de bicicletas es una herramienta que busca incentivar medidas que tiendan a agilizar la recuperación de los birrodados, como así también promover acciones tendientes a desalentar la sustracción, creemos importante contar con la información requerida para pensar mejoras, si fuesen necesarias, e impulsar a todos los propietarios a identificar las mismas mediante el acuño".Finalmente, los 6 de Cambiemos pretenden saber los "avances se realizaron para el cumplimiento de la Ordenanza registrada bajo el Nº 4919, sobre la implementación del 'Programa de Orientación Vocacional y Profesional' en el ámbito de la Municipalidad de Rafaela que fuera aprobado por este cuerpo el 7 de diciembre de 2017". "La Secretaría de Educación debía comenzar a implementar el programa a partir del corriente año".KIOSCO CAROPor otra parte, el concejal del Frente Progresista Cívico y Social, Lisandro Mársico, presentó un pedido de informe para saber "el domicilio del Proveedor 'Kiosco Adriana'", "cuál es la Razón Social y Número de CUIT"," qué clase de mercaderías son provistas a la Municipalidad de Rafaela y justificar su utilidad" y "enviar vía e-mail, los Comprobantes emitidos por el proveedor “Kiosco Adriana” a la Municipalidad de Rafaela desde el 1 de octubre de 2017 al 30 de septiembre de 2018".En los fundamentos, el demoprogresista señala que en ese lapso, la Municipalidad le pagó a ese kiosco $ 128.855.