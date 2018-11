Carnaval de mi barrio / donde todo es amor / cascabeles de risa / masticando el dolor / carnaval de mi barrio / pedacito de sol / con nostalgias de luna y canción de farol…Luis Rubistein destacado poeta del tango compuso este tema, grabado por la orquesta de Edgardo Donato (mediados de la década del treinta) con sus cantores Lita Morales y Horacio Lagos (pareja en la vida real ) y posteriormente por D' Agostino -Vargas.El autor al que me refiero dejó páginas memorables que integran el repertorio de nuestra música popular.Sus padres llegaron a Buenos Aires en 1906, provenientes de Ekaterinoslav (Ucrania) perseguidos por el antisemitismo de la Europa Oriental de aquel entonces. Junto al consabido bagaje, trajeron consigo a tres niñas. Aquí en Buenos Aires nacieron siete hijos más. El padre. “Moti, era zapatero remendón y la madre María Kaplan, maestra de escuela hebrea, Se afincaron en Catamarca 945, barrio porteño de San Cristóbal ,sur de la ciudad, donde imperaba el escenario que cultivaron los poetas del tango: los conventillos de inmigrantes, los bares rasposos, las grises fábricas y los callejones sin final.Cuando Luis cursaba tercer grado fue echado de la escuela primaria, por arrojarle un tintero a la maestra .Esta lo había reprendido por estar escribiendo poesías en horas de clases. Desde ese entonces no volvió a cursar con regularidad el ciclo escolar. No obstante esta enorme falencia, nuestro poeta se desempeñó como periodista y fue un exitoso letrista del tango”.En junio de 1930, compuso con Juan B. Guido el tango Tarde Gris, grabado por Gardel, en lo que constituyó en el único registro que el gran cantor nacional le llevara al disco.Se desempeñó como periodista tal como lo señalo mas arriba, trabajando para la revista "La Canción Moderna” transformada luego en “Radiolandia” publicación de difusión masiva. Además de "Tarde Gris”, Rubistein compuso “Cadenas” tango estrenado por Mercedes Simone, “Venganza” que fue el éxito rotundo de Oscar Ferrari primero con la orquesta de José Basso y luego con la agrupación de Armando Pontier, Es autor de una milonga que tituló “De Antaño” grabada por Darienzo con Echague, "Yo También” de consumo con Luis Visca llevada al disco por Basso con la voz de Floreal Ruiz, ·Si tu quisieras, hermoso tango grabado por Caló con Podestá, “Tu perro pekinés” (Troilo Rivero) y el clásico” Inspiración” con Peregrino Paulos.Fue un verdadero porteño, nocherniego empedernido, se consustanció y fue parte del ambiente del tango de la gran ciudadSu obra máxima lo constituye el tango “Charlemos”,llevado al disco por Di Sarli con Rufino, Ignacio Corsini, Canaro con Famá (las tres versiones en 1941) y una hermosa interpretación de Domingo Federico con el cantor Dante Rossi(1956) entre muchas otras. .El argumento lo constituye una historia contada en tres minutos (como todos los tangos) de una conversación telefónica entablada entre dos personas que no se conocen, pero que deja traslucir que son hombre y mujer “seremos ella y el” dice la letra. Sus versos comienzan así:”Retiro 6011 podría hablar con Reneé?.Era la época en que la empresa Siemmens de Alemania (1923 en adelante) instala las centrales automáticas de teléfonos para Buenos Aires y al número se le anteponía el nombre de la calle o el barrio en que se encontraban ubicadas las oficinas de la empresa. (1) Luego la conversación prosigue en un tono cordial y un remate inesperado. Este tango constituyó un verdadero suceso. Obsérvese tan solo que en 1941(año en que Rubistein lo compuso) lo llevaron al disco tres intérpretes tal como lo señalo anteriormente. La magnitud de la popularidad del tema lo dio el hecho de que Rubistein tuvo que cambiar el nombre de Retiro por Belgrano, dado que la combinación Retiro 6011 coincidía con el número que la compañía telefónica le había asignado a la terminal de trenes. Las operadoras que atendían los llamados se hartaron de los bromistas que pedían hablar con ReneéHabía nacido en 1908 en Buenos Aires y falleció en 1954 también en la ciudad a la que tanto amó. Se marchó muy joven, su organismo pagó tributo a su vida disipada En definitiva, Luis Rubistein,un grande el tango ,dejó importantes obras que aún hoy se difunden y bailan,un integrante de la colectividad judía que nos dejó su enorme legado que es parte del universo de la música popular argentina.En esta sintonía encontramos el tango “A media luz”, de Donato y Lenzi, En la parte que interesa, el poeta expresa:”Juncal 1224, telefoneá sin temor”, refiriéndose a la central telefónica de la calle citada.