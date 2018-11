Coleoni: “Me gustaría hablar de otras cosas pero me cag….”

Central Córdoba se llevaba de Rafaela tres puntos vitales en sus aspiraciones de salir del fondo de la tabla de los promedios. Con goles de Vega y Melivilo, uno en cada tiempo, le ganaba 2-1 a Atlético. Cuando se jugaba el tercer minuto de adición, Marco Borgnino anotó el empate para la ‘Crema’ en una jugada que desató la polémica de la noche.“Ganábamos merecidamente el partido, ya pasó en otros partidos acá, con Olimpo le cobraron dos manchas e hicieron dos goles, esta vez me tocó a mí. Ya me va a tocar a favor, no hay problemas”, apuntó Gustavo Coleoni.Tras la determinación del árbitro Pablo Díaz, en anular el gol y luego convalidarlo, el entrenador del elenco santiagueño ingresó al terreno de juego y no quería que siga el partido.“No, no quería que siga, era muy burdo, ver algo tan nítido. El línea le levanta la bandera y le avisa dos veces, adelante mío le dice fue offside no cobres el gol, le pidió para ir a hablar solos y viene otra vez con el gol. No lo dejamos avanzar, se lo vuelve a decir. Me gustaría hablar de otras cosas pero me cagaron hermano”.En lo futbolístico, lo realizado por su equipo fue bueno, y en virtud a ello, pero sin dejar de lado lo sucedido en el final, Coleoni declaró: “Venimos últimos en el descenso, había que levantar el equipo anímicamente, pararlo, no es fácil estar último en este club que es grande y que hay presiones. Lo paramos, pusimos dos contenciones fuertes, dos nueves, dos que corren, los tiramos, le caímos en la segunda jugada, anulamos al 9 que es un jugador bárbaro, que es el que cambia el ritmo y le puede dar una cosa diferente al equipo, controlamos a Quiroga cuando peina, y así fue, no nos alcanzó, había que marcar al árbitro y no lo marcamos”.