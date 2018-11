Actividades propuestas por la Provincia

El Ministerio de Salud de la provincia conmemora a partir de ayer domingo 11, el mes de la diabetes, en el marco del Día Mundial de la Diabetes que se celebra el 14 de noviembre, con diversas actividades que se desarrollarán en las ciudades de Ceres, Rosario y Santa Fe., de 8:30 a 12:30 en la calle recreativa (Presidente Roca y el río) se realizó una encuesta de factores de riesgo, control de peso y talla, control de tensión arterial, y consejería nutricional.el miércoles 14, a partir de las 10 horas en el Caps Guadalupe Central (Javier de la Rosa 1055) habrá una actividad de educación y concientización para personas con diabetes y público en general. Participarán podólogos del hospital Vera Candioti, realizando pedigrafías y asesoramiento sobre el cuidado de los pies.El domingo 25 en el Parque Federal, desde las 9:30 se brindará información sobre alimentación saludable, actividad física, toma de presión arterial, medición de glucemia y consejería sobre la prevención y el tratamiento de la diabetes.Los jueves 29 de noviembre y 20 de diciembre a las 9 horas se llevarán a cabo actividades dirigidas al personal de salud del hospital Vera Candioti y centros de salud de su área de influencia, sobre consejería de hábitos saludables en ambientes laborales a los fines de minimizar y prevenir la diabetes y otras enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT). Además, habrá un taller de motivación para el cambio de hábitos.el miércoles 21, el jueves 29 y el viernes 30 de noviembre a las 9:30, distintos profesionales disertarán sobre “Psicología en la diabetes”, “Educación diabetológica”, “Pie diabético” y “Nutrición en diabetes. Taller de cocina”.Se conmemora el 14 de noviembre de cada año, en coincidencia con el nacimiento del médico e investigador canadiense Frederick Banting quien, junto con Charles Best, James Collip, y J.J.R. Macleod, descubrió la insulina, en octubre de 1921.En 1991, la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) declararon el 14 de noviembre como el Día mundial de la diabetes en respuesta al alarmante aumento de los casos de esa enfermedad en el mundo.DIABETESEs una ECNT que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. Cuando la diabetes no es controlada se produce la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre) que, con el tiempo, daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos.