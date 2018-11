Belgrano 6011? Quisiera hablar con ReneéNo vive allí? No, no corte, podría hablar con usted?No cuelgue, la tarde es triste, me siento sentimentalReneé ya se que no existe, charlemos Ud. es igualCharlando soy feliz, la vida es breve,Soñemos en la gris, tarde que llueveHablemos de un amor, seremos ella y elY con su voz mi angustia cruel será mas leveCharlemos nada mas, soy el cautivoDe un sueño tan fugaz que ni lo vivoCharlemos nada más ,que aquí en mi corazónOyéndola siento latir otra emociónQue dice? Tratar de vernos?No, sigamos con la ilusión,Hablemos sin conocernos, corazón a corazónNo puedo, no puedo verla, es doloroso lo sé,Como quisiera quererla, soy ciego, perdóneme.