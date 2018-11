Fernando Muriel recibió a deportistas rafaelinos

El Coordinador del Nodo 2 Rafaela, Fernando Muriel recibió el martes pasado a los jóvenes deportistas que participaron en los Juegos Evita como representantes de la Provincia de Santa Fe.Al respecto, Muriel, expresó que “los valores que se aprenden en el deporte son difíciles de igualar a medida que pasan los años, porque nos enseñan sobre el esfuerzo, sobre la disciplina, nos enseñan a ganar y a perder, porque en la vida, a veces se gana y otras veces se pierde y tenemos que saber templar el carácter para afrontar lo que nos toca cuando ustedes sean más grandes. Quiero felicitarlos por todo el esfuerzo, porque todo lo que vivieron hoy en esta instancia, les va a servir para toda la vida”.Asimismo, destacó que “es un orgullo saber que de nuestra ciudad emergen talentos que logran representarnos para competir en un torneo de nivel nacional y emblemático como los Juegos Evita”.El Coordinador de Educación Física y Deportes del Nodo 2, Horacio Buffo, resaltó que “quiero agradecer especialmente al Coordinador del Nodo, Fernando Muriel, a los profes que acompañaron a los chicos, y a los jóvenes atletas que recibieron este reconocimiento que tiene como principal objetivo valorar el esfuerzo y la dedicación de estos atletas. Esto es una palmada de confianza y un aliento en continuar en el camino del deporte, como herramienta fundamental para afianzar valores”.RESULTADOS RAFAELINOSMateo Mendez: 2° puesto y medalla de plata en Lanzamiento de Martillo, Subcampeón Argentino Sub 14. 2° puesto y medalla de plata en Posta 5x80m llanos.Juan Manuel López: clasificación a la final de Salto en Alto, clasificación a la final de Salto en Largo.Tomás Mondino: 1° puesto y medalla de oro en 80m llanos, 1° puesto y medalla de oro en 150m llanos.Lucas Suarez 8° puesto en Heptatlon siendo el más chico en la categoría; 5° puesto en Posta 4 x 100m llanos.Angelina Zanatta 2° puesto y medalla de plata en 3000m Marcha. Subcampeona Argentina Sub 14.Naiara Vega: 3° puesto y medalla de bronce en Lanzamiento de Bala.Valentina Gasparotti: logró su mejor marca personal en 3000m Marcha, y con ello ascendió al puesto 5 del ranking argentino de Marcha U16.Federica Bogado: 3° puesto y medalla de bronce en Lanzamiento de Martillo; 3° puesto y medalla de bronce en Posta 5 x 80m llanos.Matilde Lovera: 7° puesto en 80m c/vallas; 3° puesto y medalla de bronce en Posta 5x80m llanos.Valentina Aballay 8° puesto en 100m llanos, 10° en 300m llanos, siendo la más chica de ambas finales; 2° puesto y medalla de plata en Posta 4 x 100m llanos.Brisa Cortesini: 6° puesto en salto en largo; 2° puesto y medalla de plata en Posta 4 x 100m llanos.Valentina Iozia (de San Cristóbal, pero entrena en Rafaela): 7° puesto en Salto en Alto; 8° puesto en Salto en Alto.Araceli Mondino: 1° puesto en 295m c/vallas; 2° puesto en 100m c/ vallas.Atletismo Adaptado Categoría U16 Intelectuales: Abigail Scandalo: 2° puesto y medalla de plata en Lanzamiento de Bala; 3° puesto y medalla de bronce en 150m llanos.Delfina Castillo: 1° puesto-medalla de oro en Natación adaptada.