¿Se vienen cambios en Inferiores?

Aunque las actividades deportivas del 2018 del fútbol doméstico están llegando a su fin, las discusiones, cambios de opiniones y los proyectos siguen siendo parte del seno de la institución de calle Rivadavia. Claro está, que nadie en la Liga Rafaelina de Fútbol tenía pensado llegar a una de sus últimas sesiones del año con cuestiones a dirimir.¿Qué paso? El pasado martes se puso a consideración el Acta del Consejo de Inferiores, el cual se había reunido un día antes en Moreno de Lehmann y se había aprobado una serie de cambios en los Torneos de Inferiores de Primera A. Si bien esa aprobación había tenido la negativa de Ferrocarril del Estado y Brown de San Vicente, los demás delegados de dicho Consejo decidieron darle curso al nuevo proyecto que se viene tratando desde hace meses. Lo que parecía una cosa juzgada, el martes en el H. Consejo Directivo el tema volvió a entrar en discusión. El club de barrio Los Nogales volvió a manifestar su desacuerdo con algunos cambios y allí detrás del mismo se sumaron Sportivo Norte, Brown y Peñarol.Los cambios básicamente se tratan de comenzar el 09/03, y extender los tiempos de Inferiores en jornadas que comenzarían a las 11 de la mañana para culminar alrededor de las 18:30 hs. Los clubes que objetaron dichos cambios el día martes, manifestaron que serían jornadas muy extensas y agotadoras, que los gastos se incrementarían (árbitros, paramédicos, policías, etc.) lo que llevaría a redoblar los esfuerzos, y que además la Quinta División no puede jugar más tiempo que la Reserva (aunque si bien el Consejo de Inferiores solicitó extender el tiempo de Reserva).En esta discusión se debe tener en cuenta que los delegados del Consejo de Inferiores llevan varios meses analizando el proyecto, con reuniones entre todos los delegados y, según manifestó el Sub-Gerente de la Liga (responsable del Consejo Asesor de Inferiores), hasta la última reunión ningún club había realizado objeción alguna y entre todos habrían proyectado los cambios.El día martes y para tratar de encontrarle una salida al tema, la Mesa Directiva tomó una buena medida y solicitó que los delegados tomen contacto con los delegados de inferiores, cuestión que pareció no darse hasta el momento, para que analicen internamente la situación y en la próxima Sesión se pueda o no aprobar el proyecto.Serán los clubes los que decidirán darle curso o no a los cambios a un proyecto que habría tenido el visto bueno hasta los últimos días, pero según parece cambio de rumbo y podría sufrir modificaciones.