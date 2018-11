No quedó conforme con el empate, pero sabe que sirve

Si no podés ganar siempre viene bien sumar, aunque sea de a uno. Y eso es lo que ocurrió el viernes por la noche en el Monumental de Alberdi., que no tuvo un buen partido, rescató un empate agónico y polémico, por el accionar del árbitro y el reclamo exhaustivo de los santiagueños, que le permitió seguir manteniendo el invicto en la ‘era’ Llop.“Nos hicieron dos goles que los podríamos haber evitado, el primero me parece que fue mano, pero le pegó muy bien a la pelota, la metió ahí arriba y fue imposible para Maca (Macagno), y el segundo es una junta de errores nuestros”, analizó, que luego agregó: “Hay que seguir trabajando, lo importante es que no perdimos y la rebeldía del equipo para ir en busca de ese empate”.A la “Crema” le costó tener juego, sobre todo en los primeros 45 minutos. Abusó mucho del pelotazo y en relación a ello Nadruz apuntó: “Si, quizás teniendo al flaco (Quiroga) como referencia es como una tentación, abusar un poco del pelotazo, pero no es lo que buscamos, siempre el Chocho intenta que juguemos, hay que seguir trabajando, ahora tenemos dos semanitas para trabajar de cara al próximo partido”.La deuda que aún tiene pendiente el equipo es tener algo más de fútbol y si bien enfrentó a uno de los que pelea por quedarse en la categoría, hasta lo pudo haber perdido. Y Nadruz analizó: “En lo personal no quedo conforme con el empate, siempre tenemos que ir en busca de los tres puntos, pero dentro de lo peor que hubiera sido perder, este empate en el último minuto termina siendo un poco positivo”.Por último, el uruguayo hizo referencia a la jugada polémica de la noche, que derivo en el gol de Marco Borgnino el cual le dio el empate. “Yo quedo de espaldas, se la bajo al toro y remata pero no se dónde rebota, lo importante es que lo empatamos y por eso quedamos contentos”.