Brown y Platense terminaron igualados

En la jornada de ayer continuó disputándose la 10ª fecha de la B Nacional. En el sur de nuestro país Guillermo Brown y Platense igualaron 0 a 0. Con este resultado, la Banda sumó cuatro empates consecutivos, y el Calamar cortó la serie de dos triunfos seguidos.En otro de los juegos, Independiente Rivadavia le ganó 3-1 a Gimnasia de Jujuy. Los goles para la victoria del elenco mendocino fueron anotados por F. Castro, D. Imperiale y M. Asenjo. El empate parcial lo marcó U. Virreyra.A último turno, Mitre de Santiago del Estero se impuso por 2 a 1 ante Temperley. Los goles fueron anotados por Blanco y Bonasea. El descuento para la visita lo anotó Ramiro Costa de penal, ya con el tiempo cumplido.15:30 hs (TyC Sports) Nueva Chicago vs Gimnasia de Mendoza (Lucas Novelli), 20:00 (Direct TV) Quilmes vs Defensores de Belgrano (Mariano González), 20:00 hs Ferro Carril Oeste vs Villa Dálmine (Sebastián Ranciglio), 21:05 (TyC Sports) Olimpo de Bahía Blanca vs Almagro (Luis Lobo Medina).