Galarza se suma a la gira de Los Pumas

Hoy por la tarde el plantel de Los Pumas llegará a París, para luego viajar a Lille en los próximos días, donde se medirá con Francia en el segundo partido de la gira europea. En esa ciudad se les sumará el segunda línea Mariano Galarza que volverá al equipo nacional tras casi cuatro años de ausencia. El jugador que actualmente se encuentra en el Bordeaux, reemplazará a Marcos Kremer, quien debió volver al país.“Siento mucha felicidad y estoy con ganas de disfrutar esta convocatoria. No quería que mi último partido en Los Pumas fuese aquel del Mundial 2015. Esto es algo que esperaba, tengo una nueva oportunidad y no lo tomo como una revancha”. Galarza mira hacia adelante y vive con felicidad este regreso: “Siempre pienso en Los Pumas, es un objetivo estar. Cuando dieron la lista para esta gira en octubre, no estaba, y por eso no me esperaba este llamado”, cuenta desde Francia.Formado en Universitario de La Plata, Mariano participó de la gira europea de Los Pumas en 2008 pese a no jugar ningún partido. En 2011 formó parte del equipo de Pampas XV que ganó la Vodacom Cup y ese mismo año, debutó en el seleccionado mayor, en Tucumán, frente a Escocia. Dio sus primeros pasos en el rugby profesional cuando en 2010 se sumó al Leinster irlandés. En En 2013 comenzó un período en el rugby inglés jugando en Worcester Warriors y Gloucester, para finalmente recalar en Bordeaux a comienzos de la reciente temporada.En Los Pumas, desde su presentación hasta su último partido ante All Blacks en el Mundial 2015, Galarza completó 25 caps, disputó 2 RWC y participó en dos Rugby Championship.El segunda línea no es ajeno a la actualidad del rugby argentino. “Sigo siempre a Los Pumas, Jaguares y a mi club. Miro todo lo que puedo y estoy en contacto con los chicos. El equipo evolucionó mucho”. Galarza estará disponible para los partidos ante Francia (el próximo sábado en Lille) y Escocia (el sábado 24 en Edimburgo).