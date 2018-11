Hoy se presentará "Iluminá tu provincia"

Hoy, a las 19, en las instalaciones del Centro Cívico de nuestra ciudad (Av. Santa Fe 2771), y con la presencia de autoridades de la Secretaría de Estado de Energía y el presidente del directorio de la Empresa Provincial de la Energía, Maximiliano Neri, se presentará el programa "Iluminá tu provincia". El mismo tiene como objetivo una mayor eficiencia en el alumbrado público.La intención es poder medir el gasto que implica el alumbrado público en cada una de las localidades. En nuestra ciudad, la EPE afirma que se mide todo el alumbrado. Esto se enmarca en la polémica generada con la ciudad de Santa Fe, en donde dio de baja un convenio con la EPE, pero no aceptó pagar el monto de la factura, aduciendo que no eran los valores correctos. En Rafaela, el concejal Leonardo Viotti había presentado un proyecto de similares características, pero finalmente, no prosperó.