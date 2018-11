Cayó casi 10% en el mes de octubre

BUENOS AIRES, 12 (NA). - La venta de autos usados retrocedió durante octubre a los 143.388 vehículos, lo que representó una caída del 9,8% con relación al mismo mes de 2017.Igual, la baja porcentual fue cinco veces menor a la de los 0km, que cayeron 50% en el mismo período.Así lo informó ayer la Cámara del Comercio Automotor (CCA) en su reporte mensual, según el cual en octubre de 2017 se habían comercializado 158.961 unidades.En el acumulado de los diez primeros meses del año, el volumen alcanzó los 1.474.283 unidades.Esto representa un crecimiento del 1,48% con respecto a igual período del 2017, cuando se vendieron 1.452.743 vehículos.Si se compara con septiembre (141.618 unidades), la suba es de apenas 1,25%.En el caso de los 0km, la producción bajó 11,8% en octubre respecto del mismo mes del 2017, mientras las ventas registraron una fuerte caída de 50%, había indicado ADEFA a principios de mes.El presidente de la CCA, Alberto Príncipe, hizo notar las diferencias de comportamiento entre ambos mercados.Dijo que "pese a que hablar de baja nunca es bueno, comparado con la brutal caída de los autos nuevos, podemos decir que el sector de los usados resiste"."Teniendo en cuenta la difícil situación económica que vive el país, vender 143.000 unidades no es poco", señaló el directivo.En diálogo con NA, adjudicó la menor baja en el sector que en los nuevos al "no traslado del total del aumento que sufrieron por la devaluación los autos 0km, y la poca rentabilidad que se logra para realizar operaciones, lo cual hace que este mercado no profundice su caída".Príncipe admitió que la gente "no invierte en autos, los cambia por necesidad, y las ventas se hacen prácticamente de contado, porque la financiación con las tasas que se ofrecen son prohibitivas".El tema de las altas tasas de interés para las prendas complicó al sector automotriz, como al resto de la economía.Santiago del Estero: 17,55%. San Juan: 11,99%. Catamarca: 10,09%. San Luis: 9,49%. Río Negro: 7,35%. Chubut: 6,71%. Neuquén: 6,47%. Tierra del Fuego: 6,15%. Mendoza: 6,06%. Tucumán: 5,93%. Corrientes: 5,47%. Jujuy: 5,20%. Córdoba: 4,07%. Formosa: 3,90%. Entre Ríos: 3,34%. La Pampa: 3,20%.Salta: 1,12%. Chaco: 0,86%Misiones: 8,71%. Santa Cruz: 4,06%. CABA: 1,79%. La Rioja: 1,47%. Pcia. Bs.As.: 1,05%.CCA.