Victoria y liderazgo de Franco Girolami

El cordobés Franco Girolami (Mitsubishi) estaba obligado a sumar fuerte para llevar la definición a la última fecha del campeonato argentino de Top Race.No solamente logró un excelente triunfo, sino que aprovechando el abandono de Agustín Canapino (Mercedes), ahora es el nuevo puntero del certamen, que se definirá en la última fecha de la temporada 2018.El "Gran Premio Puma Energy" que se disputó en La Plata se presentaba como el gran desafío para Franco Girolami y el equipo de Gabriel Furlán.La obligación de sumar fuerte y buscar llevar la definición a la última fecha se mostraba como una gran presión que el cordobés debía administrar y capitalizar para recortar los 20 puntos de distancia que tenía Canapino antes de la penúltima fecha, que se realizó en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata.El arrecifeño, múltiple campeón, experimentado y conocedor de definiciones complicadas, sabía que la diferencia obtenida en Mendoza era buena, pero no representaba una tranquilidad absoluta.El clima no fue bondadoso con el TopRace a lo largo de todo el sábado y eso obligó a considerar un replanteo del cronograma para ayer, que comenzó con lluvia, pero con el correr de las horas fue apareciendo un panorama mejor.Esto obligó a las autoridades a decidir que la grilla de largada se ordene de acuerdo al ranking del campeonato actual.La largada ya fue un golpe de escena. Canapino no tuvo un buen comienzo, ya que en el pique inicial Franco logró superarlo y detrás del líder se posicionó su hermano, Néstor Girolami (Mercedes), que también pudo superar al campeón, quien además perdió con Matías Rossi (Toyota) y Mariano Altuna (Chevrolet).De a poco Canapino fue perdiendo lugares y cayó hasta el décimo, mientras Franco se aferraba a la punta y saltaba paralelamente a lo más alto del torneo.El pelotón tardó dos vueltas en terminar de acomodarse y pocas vueltas más tarde Gustavo Tadei (Mercedes) sorprendió a todos ingresando a los boxes para una rápida recarga de combustible con una estrategia muy arriesgada que le dio un resultado altamente positivo al final de la competencia.Girolami dominó la primera parte de la carrera marcando un ritmo muy veloz que le permitió asegurar su ingreso a la recarga de combustible. Al momento de hacerlo el equipo respondió a la perfección y logró volver a la pista muy bien posicionado. Detrás de Humberto Krujoski (Chevrolet) y Canapino que habían decidieron mantenerse en pista y así saltaron a las primeras ubicaciones.La competencia ingresó en la segunda parte y Canapino dominaba a voluntad pero con la deuda de ingresar a boxes. Pero el destino trazó otro camino y al ingresar al curvón se rompió el neumático delantero izquierdo y lo obligó a desertar.Esto simplificó en gran parte el trabajo de Franco Girolami que en ese momento tenía a Humberto Krujoski con un auto que se mostró muy firme y veloz. Pero la suerte no acompañó al correntino, que también sufrió la rotura de un neumático, dejándole el primer puesto al piloto de Isla Verde.1º Franco Girolami (Mitsubishi), en 56m37s641; 2º Gustavo Tadei (Mercedes) a 879 milésimas; 3º Diego Azar (Mercedes) a 1s346; 4º Néstor Girolami (Mercedes) a 1s438; 5º Matías Rodríguez (Mitsubishi) a 1s701; 6º Gabriel Ponce de León (Toyota) a 2s120; 7º Mariano Altuna (Chevrolet) a 6s314; 8º Matías Rossi (Toyota) a 7s139; 9º Mauricio Lambiris (Ford) a 10s419 y 10º Luis José Di Palma (Mercedes) a 15s000.Franco Girolami 154 puntos; Agustín Canapino 149; Néstor Girolami 136; Matías Rossi 120 y Mariano Altuna 106.1 y 2 de diciembre en el "Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto", provincia de Córdoba.