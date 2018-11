Triunfazo de Racing ante Gimnasia

Racing consiguió ayer una muy buena victoria en su visita a Gimnasia y se afirma como puntero en la Superliga.En la continuidad de la duodécima fecha del certamen, la Academia se impuso por 3-0 y volvió a estirar la diferencia con sus perseguidores.Ricardo Centurión, que antes había desperdiciado dos situaciones muy claras, abrió el marcador de cabeza cuando se jugaban 31 minutos del primer tiempo.En complemento, apareció Lisandro López para sentenciar la historia: el capitán aumentó a los ocho y selló el resultado a los 41 de penal, que a él mismo le habían cometido.Racing suma 29 unidades y le lleva siete a Independiente y Atlético Tucumán, que debe un partido. En tanto, a ocho y con tres partidos por jugar, está Defensa y Justicia.Fue más y mereció el triunfo, pero Independiente deberá afinar su puntería si no quiere pasar sobresaltos en cada encuentro. Ayer, fue victoria 2-1 ante Belgrano, pero los penales errados y la expulsión ingenua de Maximiliano Meza, preocuparán al equipo de Holan entre la semana.Con la victoria, Independiente alcanzó los 22 puntos y se pone como escolta de Racing, al menos hasta Atlético Tucumán dispute su encuentro. Belgrano por su parte continúa complicado con el promedio, y si no mejora su andar, sufrirá el resto del campeonato.Banfield y Lanús igualaron sin goles ayer en el Florencio Sola en una nueva edición del Clásico del Sur.El partido arrancó con una polémica a los 3 minutos del primer tiempo, cuando Darío Herrera anuló mal un gol para la visita a instancias de su asistente, por una inexistente posición adelantada.También Banfield tuvo anulado un gol, a los 31 cuando Calello la metió junto al palo desde afuera del área tras un rebote, pero no valía porque cuando iniciaba la jugada con centro al área, Cvitanich estaba adelantado.Con el punto Banfield se metió en zona de Copa Sudamericana, aunque los equipos que vienen de atrás tienen menos partidos jugados y pueden superarlo, mientras que el Grana sumó una unidad más para engrosar su promedio, aunque no le alcanza para aliviar su situación.