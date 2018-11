Trascurriendo el tiempo, sorteando etapas, somos o no somos, tanto hemos cambiado como sociedad que me sorprendo a cada paso. ¿Por qué digo esto?Porque ser persona, haber nacido y poder manifestarnos es una gran posibilidad que nos permite ser o no ser, ya que hay gente que se queda atrapada en un lapso de su vida y no avanza y otros avanzan tan rápido que pierden de vista sus propios ideales y también algunos logran sus ideales y son condenados por ellos.Ser padres es un don, un privilegio, un regalo de Dios y tan perfecto es, que elegimos serlo o no... Si elegimos ser padres, supuestamente debería ser sin condicionamientos, ya que a un niño por nacer no se le pueden poner condicionamientos. Tener un hijo es una gran responsabilidad, que si se asume se debe enfrentar con todo lo que implica y no seamos hipócritas, hoy con toda la información que hay, cualquier mujer sabe cómo hacer para no quedar embarazada, excepto cuando un delincuente le roba la libertad a una niña o joven con prepotencia, destruyendo sueños, realidades, una vida.Ahora bien, tuvimos hijos y somos familia... ¿cuál es el rol de la familia? Acompañar a los niños en su proceso de crecimiento, guiándolos, dándoles mucho amor, escuchándolos, compartiendo momentos, enseñando que hay deberes y derechos y que ambos son importantes, manteniendo un vínculo permanente, no para sojuzgar, sino para dejar en claro que siempre estamos y no sobre ellos sino al lado o detrás, eso no importa.Analicemos juntos qué le está pasando hoy a la familia... Pues creo que fallan los cimientos, ya que no están firmes, sino que se tambalean y en consecuencia los niños y jóvenes pueden ser fácilmente influenciables por el exterior. ¿Qué riesgo se corre? Qué cuando nos damos cuenta alguien haya transformado la mente de nuestros hijos y se tornen terriblemente rebeldes e irascibles, o sean atrapados por las mafias, el alcohol, la droga, la prostitución...En otro orden de cosas, si nos remitimos a la parte laboral, somos o no somos... ¿por qué? porque nos hayamos influenciados por el entorno de nuestros jefes, de compañeros con fuerte carácter, o simplemente nos atrapa el magnetismo de determinadas personas. Somos o no somos, es importante desarrollarnos plenamente, no con prepotencia, sino con firmeza y perseverancia.En nuestra sociedad se están pretendiendo llevar puestos todos los valores que prevalecieron en nuestros antepasados y es eso lo que no debemos permitir por el bien de nuestros hijos, sobrinos, nietos. Pienso que todos los de mi generación y muchas otras, no nos criamos tristes, ni con traumas y fuimos muy felices y los límites eran prioritarios para nuestros padres.Podemos todos juntos hacer que nuestra sociedad se torne más defensora de la familia como institución, como orientadora y formadora de conductas más acordes a personas pensantes, críticas y dialoguistas.Ser o no ser es la capacidad que tiene cada uno de maniobrar su propia vida, respetando señales, indicadores para una convivencia madura o no...