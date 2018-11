Presupuesto: piden votar a ojos cerrados

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El senador oficialista por La Rioja, Julio Martínez, le pidió ayer a los gobernadores que le aconsejen a sus legisladores votar "a ojos cerrados" el Presupuesto que presentó el Ejecutivo Nacional porque el proyecto "trata muy bien a las provincias"."En el kirchnerismo se distribuía de lo recaudado el 26%, y ahora va a estar entre el 33 y el 34% lo que se distribuye", resaltó el dirigente radical.Durante una entrevista con Radio Estación Sur, Martínez sostuvo que "hay sectores políticos que juegan a la chiquita y a la propia, y a que no le vaya bien al país o al presidente (Mauricio Macri) y no salgamos de los problemas"."Dentro de las dificultades y los problemas, los gobernadores deberían aprobar el Presupuesto con los ojos cerrados y mandar a sus senadores a levantar las dos manos, porque se trata muy bien a las provincias", agregó.En este sentido, el senador de la UCR destacó que si sale esta ley La Rioja, por ejemplo, "va a tener más plata en términos reales que nunca"."Creo que deberían ser los gobernadores los más interesados en que se apruebe este Presupuesto, y el peronismo en general", expresó.Por otra parte, el radical aseguró que "si se puede sostener este camino en el tiempo, vamos a salir de esta (crisis) y vamos a tener un país creíble, sostenible económicamente y previsible"."Tenemos fe y esperanza en que se va a salir de esta. Déficit cero significa que emitir ni generar inflación ni pedir plata prestada para seguir manteniendo los números de la economía", subrayó el integrante de Cambiemos.Finalmente, Martínez advirtió además que si el proyecto no es aprobado, "se perjudica a las provincias, porque de esa manera el Gobierno tiene que reencausar el Presupuesto del año pasado y se presta a discrecionalidad y a un montón de cosas".