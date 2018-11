Criticó el manejo durante kirchnerismo

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El presidente Mauricio Macri cargó ayer contra el manejo de Aerolíneas Argentinas durante el kirchnerismo al sostener que lo "malgastado" en la compañía estatal podría haberse utilizado en obras para prevenir inundaciones como la que tuvo lugar en Quilmes este fin de semana."Da mucha impotencia saber que con una pequeña parte de lo malgastado en Aerolíneas se podrían haber hecho hace tiempo las obras necesarias para prevenir esto", sostuvo Macri en declaraciones en su cuenta de Twitter."Estos temporales llegaron para quedarse y lo mejor que podemos hacer es invertir en infraestructura, como hicimos en la Ciudad de Buenos Aires y estamos haciendo por ejemplo en Mar del Plata", agregó.El paro que los gremios aeronáuticos sostuvieron por más de 10 horas que el jueves pasado encendió la furia del jefe de Estado, que se despachó con duros señalamientos a las pérdidas que la aerolínea de bandera genera."No es justo que el 95 por ciento de los argentinos que no usan los aviones tengan que pagar para que Aerolíneas funcione", había advertido Macri.La crítica sobre los costos de Aerolíneas no había sido formulada por el presidente antes del paro, y para la oposición insinuaba una intención del Gobierno de preparar el terreno para una potencial privatización.El ministro de transporte, Guillermo Dietrich, salió a desmentir los rumores al sostener que "hay cero posibilidades de privatización".Sin embargo, Macri volvió a la carga este domingo contra Aerolíneas Argentinas y sus expresiones generaron alerta en la oposición.En respuesta a los últimos dichos del mandatario, el ex presidente de la compañía estatal Mariano Recalde señaló en declaraciones radiales que el Gobierno tiene la "intencionalidad" de instalar "la idea de que Aerolíneas anda mal para avanzar con la privatización del transporte aéreo".