Gasparotti fortalece su propuesta para el 2019

Con el objetivo de continuar con la construcción de su espacio "Podemos" con el que se postula como candidato a intendente dentro de Cambiemos, Oscar Gasparotti presidió el viernes en el Hotel Parra & Suites una nueva actividad para poner en debate la problemática de salud. En esta oportunidad, invitó al ex secretario de Salud de la Nación hasta enero de 2017, Néstor Pérez Baliño, para realizar aportes al debate sobre salud pública para una ciudad como Rafaela. El Dr. Ramiro Salazar también participó de esta jornada a la que asistieron varios vecinos.El ex funcionario del gobierno nacional impulsa el programa Universal de Salud con el que propone darle servicios a todas aquellas personas que no cuentan con una obra social, que en la Argentina representa el 30 por ciento de la población.Cabe recordar que en Rafaela, según el Relevamiento Socioeconómico que anualmente lleva a cabo el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local, más del 20 por ciento de los habitantes carece de obra social o medicina prepaga por lo que depende del servicio de salud pública que se brinda a través del Hospital y la docena de centros de salud que funcionan en la ciudad.