Los Pumas no pudieron con Irlanda en Dublín

Irlanda fue más sólido y venció a Los Pumas por 28 a 17 en el Aviva Stadium de Dublín. El equipo argentino dejó todo y mostró fiereza en defensa, pero no le alcanzó para torcer la historia en un segundo tiempo que se le hizo cuesta arriba.Los Pumas comenzaron el partido en defensa, poniéndole presión al local, en el intento por frenar las fases que Irlanda tendía a generar, y lo lograron.En esa primera mitad y en general, el esfuerzo defensivo estuvo las más de las veces, del lado albiceleste, que tackleó bastante y lo hizo bien. De todas maneras, a través del pie de Sexton, los locales se posicionaron en campo argentino y desde allí, desde ese juego de fases que hace tan bien, con un dominio en el scrum que les dio penales que transformaron en dominio territorial y puntos, Irlanda se asentó.Sin embargo, Los Pumas lejos estuvieron de ser dominados. Con una dura disputa en el breakdown y con mucha intensidad en el contacto, cuando tuvieron la pelota y cuando se generaron quiebres, fueron punzantes y con un try de Delguy y puntos con el pie que capitalizó Nicolás Sánchez, la primera mitad se cerró con apenas un punto de diferencia para Irlanda.En el segundo tiempo, la posesión del campo y la gestión de la pelota fueron patrimonio irlandés. Los Pumas se desdoblaron en un descomunal esfuerzo defensivo en el que, fase tras fase irlandesa -las hubo y muchas- el equipo argentino nunca perdió el orden. Sin embargo, la potencia e intensidad de los de Joe Schmidt preponderó conforme fueron pasando los minutos. Un try más de los de verde en esa segunda mitad y la puntería de Sexton sellaron el score.La próxima fecha de la ventana de noviembre, el sábado que viene, Los Pumas enfrentarán a Francia, en Lille.Francia 26 vs Sudáfrica 29, Inglaterra 15 vs Nueva Zelanda 16, Gales 9 vs Australia 6, Escocia 54 vs Fiji 17, Italia 28 vs Georgia 17, Estados Unidos 30 vs Samoa 29.