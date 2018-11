Cambiemos realizó un nuevo timbreo nacional

El frente oficialista Cambiemos realizó ayer un nuevo timbreo nacional sin la participación del presidente Mauricio Macri ni de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y por primera vez no incluyó a la provincia de Buenos Aires debido al clima.

Como consecuencia de los alertas meteorológicos que desde la noche del viernes regían para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, la habitual práctica proselitista del oficialismo no se desarrolló esta vez en esos distritos.

No obstante, referentes y voluntarios de Cambiemos recorrieron distritos del interior de la provincia de Buenos Aires, mientras que los legisladores nacionales y otros dirigentes visitaron barrios de Córdoba, Santa Fe, La Rioja, Santa Cruz, Catamarca, Salta y Río Negro, entre otras provincias.

En Rafaela, fue la concejal Ana Carina Visintini quien recorrió las calles de barrio Mosconi y diálogo con los vecinos de ese sector. "Un nuevo sábado cerca de la gente", señaló en su cuenta de Instagram.

En Rosario la diputada nacional Gisela Scaglia y el legislador provincial Federico Angelini timbrearon en el barrio Cura y en Tucumán la senadora Silvia Elías de Pérez estuvo en la localidad de Delfín Gallo.

En la ciudad de Santa Fe el intendente local, José Corral, recorrió el barrio Altos del Valle junto al diputado nacional Albor "Nicky" Cantard, mientras que la diputada nacional Lucila Lehmann estuvo en el barrio Guadalupe. “Aprovechamos la jornada para seguir dialogando con los vecinos, escuchando sus inquietudes y transmitiendo nuestras ideas”, dijo en durante la recorrida por barrio Altos del Valle, en el Norte de la ciudad, y contó que “la principal preocupación que recibimos aquí, como en otros barrios y localidades es la inseguridad. Santa Fe tiene una epidemia de inseguridad. Y nosotros creemos que hay que hacer propuestas concretas. Por eso aportamos esta idea de que la deuda que el kirchnerismo contrajo con la Provincia, comience a ser saldada mediante el envío de más efectivos federales”, recordó.

La propuesta del intendente santafesino fue realizada esta semana: “Hoy hay unos 750 efectivos en la ciudad de Santa Fe y otros 1.700 en Rosario. Estimamos que en el marco de un acuerdo con Nación por la deuda, podrían llegar a la provincia por un lapso de 5 años unos 4.500 efectivos federales: 1.000 para la ciudad de Santa Fe, donde vivimos el problema bien de cerca, pero también estimamos que puede replicarse en Rosario con 2500 efectivos y otros 1.000 para diferentes localidades santafesinas”, propuso.