Quedaron igualados

La décima fecha de la B Nacional tuvo continuidad en la tarde de ayer con el juego entre Chacarita e Instituto, el cual terminó 2 a 2. El 'Funebrero' abrió el marcador a los 7 minutos, de penal, por intermedio de Lentini, la 'Gloria' lo igualó a los 17m por intermedio de su goleador, Vegetti. En el complemento, el conjunto cordobés se puso arriba en el marcador gracias al tanto de Vegetti, a los 21m, pero a tres del final lo volvió a empatar el local, en esta ocasión por intermedio de J. González.16 hs Guillermo Brown vs Platense, 18:30 hs Independiente Rivadavia vs Gimnasia (J), 21:00 hs Mitre vs Temperley.