“Con el cuchillo entre los dientes”

El Atlético de Rafaela de Juan Manuel Llop sigue invicto. El ‘Chocho’ lleva tres partidos como entrenador de la ‘Crema’ de los cuales ganó dos y empató uno. El viernes, en el juego ante Central Córdoba de Santiago del Estero por la décima fecha de la B Nacional y que terminó 2 a 2, estuvo cerca de dejar ese invicto y es por eso que el DT destacó el hecho de “seguir sumando, la verdad que un rival muy complicado, un partido muy difícil nos tocó jugar”.-Si, iniciamos bien en el segundo tiempo con Ramírez por el medio, tuvo dos jugadas Montagna, un tiro en el palo, desborde por izquierda, estábamos bien y el rival nos hizo daño en una jugada confusa que se fueron por la izquierda. Tuvimos bien en la parte defensiva, más allá de los dos goles. Destaco un montón de cosas, las ganas del equipo, el carácter para tratar de buscar de una manera u otra el empate, en el PT como en el ST, pero hay cosas a mejorar.-Tratar de jugar un poco mejor, pero es difícil cuando los rivales te presentan este tipo de situaciones, no es tan sencillo quebrar dos líneas de cuatro, todo segunda pelota, pelota dividida, pelota de aire, los volantes tienen poca participación de juego y se hace complicado cuando se nos plantan de esa manera. Cuando sumamos cinco o seis toques seguidos en los partidos anteriores los ganamos cómodos y generamos situaciones, hoy lo mismo, tenemos que tratar de conseguir eso, si lo logramos en esta categoría vamos a estar siendo protagonistas en el torneo.-Cuando Ramírez pasó al medio hicimos algunas jugadas interesantes, dos en el primer tiempo y nos falta eso, tratar de juntar cuatro o cinco pases seguidos varias veces, no tan esporádicamente como pasó en este encuentro. Si los juntamos más seguidos seguramente vamos a jugar mejor.-Obviamente que a veces los cambios van alineados al resultado, en este partido, no tuvimos la posibilidad de contar con los espacios que tuvimos en el partido anterior. Ramírez no encontraba el balón, no participaba porque eran todas pelotas largas y ese juego no lo favorece, tampoco a Marco. Cuando ingresó en la zona media (Ramírez) tuvimos algunas coordinaciones. Los cambios, Quiróz entró bastante bien, tal vez Pussetto fue absorbido por el momento y los pocos espacios que teníamos. No pudimos ser profundos, a veces para que eso ocurra tenés que tener precisión en el armado de juego y no lo tuvimos, por eso se dio este tipo de partidos.-Si, tuvo una muy buena semana Alfredo y buscábamos con él velocidad para tratar de ser más profundos detrás de Quiroga y no lo encontramos. Eso es lo que pensé, lo que vimos con él en la semana. Lo bueno es que tenemos posibilidades y elección.-Fue gol, Marco estaba totalmente habilitado. Lo vimos después en el celular. Y en el gol de ellos, el primero fue mano.-Cada partido en esta categoría es dificilísimo, eso me deja. Lo tenemos que jugar de una manera como juegan los rivales pero le tenemos que agregar un poquito de fútbol. Tenemos que jugar permanentemente con un cuchillo entre los dientes en esta categoría. Después tratar de mejorar en la parte de sumar toques y coordinaciones ofensivas, cada partido para nosotros que pretendemos ir escalando en la tabla es una final. Tenemos que jugarlos de esa manera.-Tenía una molestia en la rodilla y futbolístico. Fueron los primeros 10 o 15 minutos mejores de Ramírez ahí que se fue solo. Montagna para gol, el tiro en el palo, el desborde de Angelo por izquierda. Fue para tratar de tener más fútbol por el medio y tratar de ser más directos con Montagna por fuera. Salió poco tiempo pero fue donde mejor jugamos. Y ahí es cuando tenés el partido para aprovechar y no lo hicimos. Si hubiéramos marcado en esas situaciones que tuvimos quizás la historia hubiera sido otra, no aprovechamos nuestro momento.-Si, quizás para el partido con Almagro llegue Masuero y no se Lucas (Blondel) que se resintió de la lesión antigua que tenía. Lo importante, a veces, te deja conforme el hecho de no perder, sumar sirve, era muy bueno ganar porque nos colocaba en una instancia buena, tenemos que seguir de esta manera y jugando con esta actitud, esta predisposición y a veces agregándole un poco más de fútbol vamos a ganar más de lo que vamos a perder.-En este estadio sí, nos falta un poquito más pero noto que es difícil por el planteo de los rivales. Tenemos que adaptarnos a eso y acostumbrarnos a tratar de resolverlo.