Píldoras Políticas

¿SE ENTIENDE?Para algunos sectores, el sindicalismo es casi sinónimo de mafia y corrupción. Lejos de restar argumentos, un importante referente del mundo obrero "aportó" una prueba lingüística de esa asociación. A lo largo de una entrevista radial, el secretario general de un reconocido gremio repitió en innumerable cantidad de veces términos -o más bien, preguntas retóricas- como "¿se entiende?", "¿comprendés?", entre otras variantes con similar objetivo.En las redes sociales el detalle no pasó desapercibido y rápidamente recordaron a Don Vito Corleone, el personaje principal de "El Padrino", cuando solía preguntarle a sus interlocutores: "¿Capisci?".AJUSTE IMPENSADOConvenios con laboratorios, eliminación del Fondo Sojero, traspaso de subsidios... Esas son algunas de las estrategias de ajuste que tienen como objetivo llegar al déficit cero en 2019. Sin embargo, hay detalles que también van en el mismo sentido y que, al igual que esas medidas, están trayendo complicaciones para los afectados.Desde hace varias semanas, e incluso meses, los baños de la Casa Rosada se vieron afectados por un faltante de papel, tanto higiénico como de las toallas descartables para secarse las manos.Aunque algunos estimaron que se trataría una situación que pronto pasaría al olvido, el "drama" ya es diario. Funcionarios, empleados y todos aquellos que pululan por Balcarce 50 ya dan por sentado que a la hora de ir al baño, tendrán que utilizar el ingenio.La última semana la situación se agravó cuando incluso disminuyó la cantidad de jabón líquido para lavarse las manos.PARRILLI, MACRI Y ASTIZEl ex director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli aseguró ayer que el hecho de que el presidente Mauricio Macri "hable de transparencia en la obra pública" es como el represor Alfredo Astiz "hablando de los derechos humanos". "Nos quiere venir a dar clases de moral. Esto es más o menos como Astiz hablando de los derechos humanos. Es una tomada de pelo que Macri hable de la transparencia y la honestidad en la obra pública", lanzó el presidente del Instituto Patria.En diálogo con FM La Patriada, el ex secretario general de la Presidencia cuestionó la aplicación de la prisión preventiva en la actualidad y consideró que "es la Inquisición". "Te meto preso si no delatas. Típicamente, la tortura de la dictadura militar. Utilizan los mismos métodos: antes te mataban a vos y a tu familia si no delatabas a tus compañeros, y ahora es `si no delatás a alguien, te dejo preso´. Están extorsionando y torturando a la gente", sostuvo el ex funcionario nacional.MASSA DESCARTA REELECCION...El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, consideró que el presidente Mauricio Macri no está en condiciones de lograr su reelección, comparó al mandatario con el exministro Domingo Cavallo y no descartó un acuerdo político de la oposición. "Te diría que (Carlos) Menem tenía un costado sensible. Macri es más Cavallo que Menem, se parece más a Cavallo", señaló Massa.El exdiputado evaluó que "Mauricio Macri no está en condiciones de ganar la reelección de ninguna manera" y agregó: "la mayoría de los argentinos queremos que haya un nuevo gobierno que cambie el modelo que eligió este gobierno".PICHETTO SI, VIDAL NOLa gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, afirmó que todavía no definió su candidatura, aunque ratificó que está "segura" de que no competirá por la Presidencia el año próximo.Por su parte, el jefe del Bloque Justicialista del Senado, Miguel Pichetto, ratificó su candidatura presidencial y señaló que se lanzó "en un momento en el que nadie se movía", al tiempo que destacó que está "haciendo actos y recorriendo el conurbano" bonaerense.