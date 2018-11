La lluvia no dejó que empiece Personal Fest

(Enviado especial a Buenos Aires).- El día arrancó complicado. Aunque el comienzo del viaje fue a pleno sol, ya llegando a Capital Federal todo empezó a hacerse difícil. Una hora de sobrevuelo cercano sin poder bajar porque Aeroparque estaba cerrado por la poquísima visibilidad. Luego de un aterrizaje lleno de turbulencias, Buenos Aires recibía con lluvia y un cielo encapotado que jamás a lo largo del sábado varió.

Para pasado el mediodía comenzaron los comunicados de la producción del festival viendo qué se podía hacer con un temporal de lluvia que no daba tregua. Se estiró la decisión primero a las 15 y luego a las 17. Aunque recién sobre las 18 se supo oficialmente que la primera jornada del Personal Fest se suspendía. “Personal Fest y Pop Art Music informan que por las condiciones climáticas adversas, se suspende la primera fecha del festival que iba a realizarse hoy 10 de noviembre. Las tormentas con actividad eléctrica y lluvias que persisten desde comienzos del día en la Ciudad de Buenos Aires, no permiten garantizar la correcta realización del festival. Se informará, oportunamente, por los canales de comunicación y contacto del evento, la posible reprogramación de la fecha. Y los invitamos a disfrutar del Día 2 del Personal Fest, el domingo 11 de Noviembre.”

Esa fue la comunicación del festival. Y es que a lo largo de la tarde, la lluvia y sobre todo la actividad eléctrica no cesaron y eso hizo imposible pensar en programar el primer día, aún con una grilla acotada. Claramente, la gente se quedó esperando por respuestas, pero la decisión de suspender el primer día fue básicamente por una cuestión de seguridad, sobre todo por la actividad eléctrica.

Para hoy nuevamente, dependerá de como se desarrolle el día en cuanto al clima. Todo indica que las condiciones será similares, aunque algunos aseguran que el clima será más benévolo este domingo.