Hamilton le dio la pole centenaria a Mercedes

El británico Lewis Hamilton (Mercedes), flamante pentacampeón mundial de Fórmula 1, le concedió ayer la pole número 100 a la prestigiosa marca alemana en la máxima categoría y hoy -a partir de las 14:10- partirá desde el mejor lugar en el Gran Premio de Brasil que se realizará en el autódromo "José Carlos Pace" de Sao Paulo.Fue la número 82 para Hamilton, que lució un casco en homenaje al brasileño Ayrton Senna y que fue decorado por chicos de ese país.Su inmediato escolta fue el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), quien fue su rival directo a lo largo de la temporada, pero que no pudo mantener su chance hasta el final de la temporada por una serie de errores personales y del equipo italiano.Para completar su vuelta rápida al autódromo de Interlagos, el inglés empleó un tiempo de 1m07s281, que le permitió relegar a Vettel por solo 93 milésimas, mientras que fue tercero el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) a 160.Con el Campeonato de Pilotos ya definido, no toda la competencia está cerrada, ya que la lucha entre Mercedes y Ferrari está abierta aún por el Campeonato de Constructores, en el que la casa italiana deberá sumar al menos 13 puntos más que la alemana para arrebatarle ese título.1º Lewis Hamilton (Mercedes), en 1m07s281; 2º Sebastian Vettel (Ferrari) a 93 milésimas; 3º Valtteri Bottas (Mercedes) a 160; 4º Kimi Räikkönen (Ferrari) a 175; 5º Max Verstappen (Red Bull) a 497; 6º Daniel Ricciardo (Red Bull) a 499; 7º Marcus Ericsson (Sauber) a 1s015; 8º Charles Leclerc (Sauber) a 1s211; 9º Romain Grosjean (Haas) a 1s236 y 10º Pierrey Gasly (Toro Rosso) a 1s748.Fernando Alonso intentará conquistar las "500 Millas de Indianápolis" en 2019. Así lo anunció McLaren, que describe este segundo asalto como "un asunto sin acabar" entre ellos y el piloto asturiano, que dejará la Fórmula 1 en la presente temporada.El español procurará resarcirse así del doloroso abandono de 2017, cuando participó en la mítica prueba del óvalo estadounidense y llegó a liderar unas cuantas vueltas.Aunque no va a disputar toda la temporada de la IndyCar, sí tratará ganar una de las carreras más importantes del mundo. Si lo consigue, se convertirá en el segundo hombre en lograr la Triple Corona, tras Graham Hill, que venció en el Gran Premio de Mónaco (F1), las "24 Horas de Le Mans" (Endurance) y las "500 Millas de Indianápolis".