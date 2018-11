Detienen a sospechado de abuso sexual simple

Siendo las 13.00 del viernes, personal policial procedió a la detención de Roberto Omar C., quien tenía orden de arresto emanada del fiscal Gustavo Bumaguin, de la Fiscalía Regional Nº 5 Rafaela, por hechos calificados penalmente como “abuso sexual simple agravado por el vínculo” y “abuso sexual con acceso carnal”.

Según lo recabado por este Diario, un agente policial recibió una llamada anónima diciendo cual era el paradero de Roberto Omar C., quien se hallaría en un campo cercano.

Constituido en el paraje, personal policial de la Comisaria 9ª de Ramona, dialogó con el propietario del lugar quien respondió que no había visto a la persona buscada.

No obstante, al revisar las inmediaciones, los uniformados observaron en un campo sembrado de soja a una persona escondida, por lo que se le dio la voz de alto.

Frente a esto, la persona que quiso pasar desapercibida hizo caso omiso y se adentró más aún en el sembradío de soja. Finalmente, tras forcejeos, los uniformados lograron esposar a Roberto Omar C., quien fue trasladado al hospital “Jaime Ferré” y luego a dependencia policial.



DENUNCIA POR

VIOLENCIA FAMILIAR

A las 20.40 del viernes, una joven de 32 años identificada como Vanesa A., dio cuenta en sede policial que siendo las 13.00 de ese mismo día, se dirigió a trabajar, quedando su hija de 2 años al cuidado de su hermana, hasta que el padre de la menor la buscara.

Siendo las 14.00 el padre retira a la niña y la devuelve a las 19.30, donde la hermana constata en la menor un golpe en el rostro, por lo que dio aviso a la madre, quien fue a hacer la denuncia policial.

Tanto la niña como su madre fueron trasladadas al Hospital Jaime Ferré, donde constataron lesiones de carácter leves. Se dio conocimiento a la fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual, Dra. Angela Capitanio quien impartió las directivas a seguir.