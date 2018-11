La grieta empezó hace 2018 años...

Ultimamente nos estamos animando a decir y hacer cosas muy extremas.Hay quienes dicen que Dios tiene un propósito para nosotros.Otros afirman que Dios no existe.Unos dicen que el aborto debe ser legal, que cada mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que desee.Otros dicen que el aborto es un asesinato, que todo ser humano tiene derecho a la vida y hay que defenderla.Unos dicen que la ideología de género es un avance que estamos logrando, que cada uno puede decidir que quiere ser, si “hombre” o “mujer” o ninguna de las dos cosas.Otros afirman que varón y mujer los creó Dios y que como nacimos es lo natural en nosotros.Unos dicen que la homosexualidad es normal, natural y que quien es homosexual tiene derecho a tener hijos, casarse y vivir como siente.Otros dicen que la homosexualidad es una desviación de lo natural, que no es el padre quien tiene derecho a ser padre sino que es el hijo quien tiene derecho a tener un padre.Unos dicen que la educación sexual debe estar a cargo del Estado y que a los hijos se le puede hablar de cualquier tema sin tener en cuenta la opinión de los padres.Otros dicen que solo los padres tienen la responsabilidad de educar, formar y enseñar a sus hijos y que como padres pueden elegir en manos de quien ponen la educación de sus hijos.Unos dicen que los que reciben planes sociales son unos “vagos” y delincuentes, que viven de los impuestos que pagan los que trabajan.Otros dicen que los que reciben planes sociales necesitan tiempo para que aparezcan puestos de trabajos, que debemos estar más con ellos, no solo dándoles plata, sino ayudándoles a aprender un nuevo estilo de vida porque no saben vivir del trabajo.Unos dicen que todo lo que hagas para estar bien es válido, que podés practicar yoga, reiki, horóscopos, brujos, gurúes, control mental, que vos sos el centro del universo y que hay demasiadas religiones y te ponen muchas reglas, exigencias y dogmas que te quitan libertad.Otros afirman que existe un solo creador al que le llaman Dios y que El es el único que puede darte libertad y hacer que alcances la verdadera felicidad.Es evidente que la humanidad está sintiendo el peso de una gran grieta. Y nos animamos a expresarla a veces hasta con demasiada vehemencia.Esta grieta comenzó hace mucho más tiempo de lo que creemos, fue exactamente hace 2018 años cuando Jesús vino a iniciar una “lucha santa” para “destruir una falsa paz”. Y es muy curioso y llamativo las armas que usó para ganar esta “lucha” y son las armas que nos dejó a quienes quieran unirse a esta victoria.Estas son las armas: poner la otra mejilla..., da al que te pida..., carga tu cruz... perdona 70 veces siete... ama a Dios por sobre todas las cosas... felices los pobres... conviértanse... nos busques ser el primero... dar la vida por los demás... honra a tu padre y a tu madre... hay más alegría en dar que en recibir... no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti... tu fe te ha salvado... el que crea se salvará... te resucitaré el último día...Yo volveré y los llevaré conmigo al cielo...Quizás haya muchos guerreros que usan estas armas, quizás pocos, no importa, los que sean alcanzan porque la victoria ya se dio, entonces al final de cada una de nuestras vidas veremos claramente que la grieta estuvo siempre entre los que combaten la “lucha santa” y los que viven la “falsa paz”.