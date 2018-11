Unión juega en Paraná

La decimotercera fecha del Federal A también tuvo modificaciones en virtud de los idas y vueltas por la disputa de Boca - River, por la primera final de la Libertadores. Ayer, luego que se conociera que el partido pasaba para el domingo, el Consejo Federal autorizó a los clubes que quisieran modificar los horarios originales, a hacerlo de común acuerdo.De tal modo, Unión de Sunchales visitará este domingo a las 19.30 a Atlético Paraná en uno de los encuentros de la Zona 2 (se atrasó una hora). El árbitro será Jorge Nelson Sosa, de Corrientes.El Bicho Verde intentará defender la punta y regresar al triunfo ante un rival necesitado para salir del fondo de la tabla. Fue una semana con mucha actividad para los dirigidos por Adrián Tosetto, que el miércoles empataron 0 a 0 como local ante Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay.Para este partido, el DT unionista no podrá contar con el volante ofensivo Nicolás Vittarelli Góngora, que sufrió un desgarro.Los demás partidos de esta jornada serán: a las 16 Camioneros vs. Defensores de Villa Ramallo, Sergio Testa; a las 18.15 Douglas Haig de Pergamino vs. Juventud de Gualeguaychú, César Ceballo y a las 20, Gimnasia vs. Defensores de Pronunciamiento, Carlos Córdoba. Libre: Sp. Las Parejas.Unión 18 puntos; Gimnasia 16; DEPRO 15; Defensores de Villa Ramallo y Camioneros 14; Sp. Las Parejas y Douglas Haig 12; Juventud de Gualeguaychú 11; Atlético Paraná 9.