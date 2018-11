Scaglia: "el aumento pedido refleja la inoperancia de esta administración"

La diputada nacional Gisela Scaglia se refirió a la solicitud de la empresa Aguas Santafesinas que pretende aumentar la tarifa en un 60% durante el 2019.“Santa Fe es una provincia con superávit fiscal, el Gobernador debería hacer un esfuerzo para no aumentar el agua de tal manera. Los santafesinos no podemos pagar un aumento del 60% en este momento difícil que estamos viviendo. A la hora de discutir un presupuesto provincial deberían tener la capacidad de poder plantear las eficiencias que deben tener las empresas del Estado”, consideró Scaglia.Cabe destacar que el aumento solicitado se aplicaría en dos tramos, uno en el primer bimestre de 2019 (30%) y otro en el tercer bimestre (30%). A partir del pedido, el gobierno tiene 45 días para validarlo o no. Al respecto la Diputada macrista declaró, “el aumento propuesto es muy por encima de la inflación, eso habla de la ineficiencia de gestión en Aguas Santafesinas, al igual que sucede en la EPE. El gobernador debería estar al tanto del funcionamiento de las empresas para no llegar a estas situaciones”.“Los santafesinos pagamos los servicios públicos más caros que el resto del país y esto no se debe a las políticas nacionales, sino que se debe a la ineficiencia de la gestión de la política provincial, que hace años viene administrando dos empresas estatales como la EPE y ASSA y sin embargo no ha podido ni acomodar sus tarifas, ni hacer que esas tarifas sean en términos de calidad y servicio eficientes para el usuario que paga”, destacó la Diputada santafesina.Considerando la situación económica que atraviesa hoy el país, Scaglia sostuvo, “reconocemos la suba de la inflación, esperamos que el Ministerio de Infraestructura y Transporte de la provincia analice la situación para que el vecino no sufra el impacto de la inoperancia en la administración de ASSA. Sin lugar a dudas hay que sincerar las cuentas pero el agua ya para los santafesinos es un recurso caro. Estamos pagando una tarifa de ASSA alta, y si le sumamos un 60% supera cualquier índice y lo cierto es que no se están poniendo del lado de los santafesino, los cuales creo que tenemos que defender”.