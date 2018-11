La Municipalidad vincula emprendimientos sociales

La Municipalidad de Rafaela trabaja a través de su Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales en acompañar, potenciar y favorecer a diversos emprendimientos y proyectos sociales, productivos y comerciales. En tal sentido, no sólo ofrece apoyos, capacitaciones, tutorías y asesoramientos, sino que propicia vínculos estratégicos, como por ejemplo que la Asociación Civil Oreja de Negra comience a trabajar con Lätt, la marca de tejidos y textiles de autor de Fernanda Navarro.

Lätt se acercó a la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales en busca de asesoramiento, involucrándose luego en el programa Rafaela Exporta. Su perfil de producción, basado en realización a mano, alentando esta forma de trabajo, respetando los tiempos de producción y fomentando el desarrollo de economías regionales bajo normas de comercio justo, llevó a que comience a vincularse con uno de los proyectos del programa cadenas de valor inclusivas.

Dicho programa tiene como objetivo fomentar el surgimiento y consolidación de microempresas y emprendimientos productivos, comerciales o de servicios. En este marco, en el mes de octubre, las productoras textiles del barrio Monseñor Zazpe firmaron el acta constitutiva de la Asociación Civil Oreja de Negra, convirtiéndose en la primera empresa de gestión social de la ciudad y formalizando un trabajo que las mujeres vienen realizando desde hace ya dos años.

Fernanda Navarro ahondó en su modo de producción: “Estoy trabajando con mujeres en diferentes puntos de Argentina. Hoy tenemos algunas mujeres en Rafaela, otras están en Buenos Aires y tenemos una artesana -que empezó hace un tiempo con nosotros- en Córdoba. Todas ellas fueron apareciendo de diferentes maneras y se fueron sumando en el proceso. Algunas hacen prendas, otras hacen muñequitos de apego, otras mantas, almohadones... Lo interesante es el vínculo que se termina generando a partir de la realización de cada producto y la entrega que eso tiene. El hecho de que los productos estén hechos a mano generan que esa prenda siempre tenga algo de la persona que lo realiza, nos parece muy importante poner en valor el trabajo de cada mujer”.

Por su parte, la Presidenta de la Asociación Civil Oreja de Negra, Vanesa Giailevra, destacó: “Nosotras tenemos una manera de producir distinta a la tradicional, y gracias a la vinculación que generó Laura (refiriéndose a Laura Lencioni, de la Municipalidad de Rafaela), Fernanda pudo conocernos y a Lätt le cerró. Porque no sólo se trata de confeccionar un producto de calidad y con un precio competitivo, sino además estamos generando un impacto; generando trabajo y que las mujeres puedan volcarle a cada prenda cariño, valor y tiempo. Eso es algo que no pasa en producciones en serie.

Lätt entregó a Oreja de Negra edredones, almohadones, fundas y pie de cama para que las productoras textiles analicen las confecciones y comenzar luego con el corte de las primeras muestras.