HOROSCOPO 7602

Su toque personal no le sería de gran ayuda en lo laboral. Algunos compromisos sufrirían cambios. Evitaría decisiones impulsivas acerca de dinero.Estaría en el medio de un problema, entre un amigo y un familiar. Necesitaría tiempo para usted, pero sufriría algunas interrupciones indeseables.Tendría algo de dificultad para llevarse bien con un colega. Los problemas limitarían su perspectiva total. La vida social podría ser algo costosa.Un niño podría tener problemas. En lo laboral todo sería cuestión de buscar el momento justo. No podría comunicarse con alguien.No sería el mejor día para tomar decisiones acerca de invertir en propiedades. Debería tener paciencia con un colega sensible.En lo laboral debería conservar la discreción. Surgirían erogaciones inesperadas en relación a diversiones o fiestas. Un niño estaría muy sensible.Debería asegurarse de recibir lo que merece por sus servicios. Podría recibir visitas sorpresivas. Un familiar se mostraría melancólico.En lo laboral habría vaivenes. Debería tener más prolijidad en sus tareas o tendría doble trabajo. Sus cambios de carácter le afectarían.Alguien no se separaría de usted y le haría sentir que invade su vida privada. Todo su afecto lo demostraría esta noche con su pareja.Quizá tendría problemas para comunicarse. Un amigo no entendería su punto de vista. Excesiva independencia le traería problemas familiares.En lo laboral sería un día de idas y venidas. Los demás no estarían dispuestos a actuar con seriedad. Se sentiría muy sensible esta noche.Estaría con dudas acerca de un viaje futuro. Surgirían gastos extras en relación a actividades sociales. No debería mostrarse indulgente esta noche.Trabaja bien en equipo y con frecuencia le interesan la ley y la religión. No siempre es coherente en el uso de su dinero. A veces prima la avaricia y otras la generosidad. Sensible y con gran imaginación, puede triunfar en el área de la creatividad. Música, baile y actuación pueden ser vocaciones de particular interés para usted Tiene fuerte inclinación humanitaria y con frecuencia muestra habilidad psíquica.