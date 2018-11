El rol de un Diputado nacional

Sr. Director:



Me pregunto a esta altura cuál es la función de un Diputado de la Nación, más allá de costarnos a los argentinos millones de pesos anuales. En el año que pasó desde la última elección legislativa poco o nada se ha escuchado, por ejemplo, del diputado Cantard.

Siendo Rafaela la tercera ciudad de la provincia, no veo que estos supuestos representantes estén presentes y cercanos a la gente que justamente pretenden representar. ¿Se acercan a la ciudad para conocer nuestros problemas, nuestras necesidades, inquietudes, el estado de nuestras empresas y de la situación social? Creo no equivocarme cuando afirmo que, pasada la época de las elecciones, perdemos el rastro de todos ellos.

¿Vino el Diputado Laspina a conocer la situación de los tambos? ¿Se interiorizó la Diputada Rodenas por el tema de la justicia y seguridad? ¿Nos visitó el Diputado Contigiani para monitorear el no avance de la Ruta 34 o del acueducto Desvío Arijón?

Así podría seguir con cada uno de ellos. Parecería que la función de estos legisladores se resumiría a levantar la mano el día de la votación de una ley, pero no está clara la representatividad del pueblo que pretenden tener.

Quizás es nuestro error no reclamar por ello. Todas las fuerzas vivas de la ciudad deberían analizar la posibilidad de convocarlos a todos ellos para que vengan a ver y a escuchar in situ todo lo que tenemos para contarles y mostrarles. Es hora de empezar a construir, desde nosotros los ciudadanos, una República y una Democracia más serias.



Lic. Lilián Koper

Rafaela