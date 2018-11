Elvio Lomello: un "aventurero" que hizo América en auto y a caballo

FOTO EGH LOMELLO./ Radicado en Rafaela, hoy con 73 años. 1976./ Con su ex mujer Liliana Arias y el Opel K 180 en Quito (Ecuador). CON LA DIVA./ Lomello con Susana Giménez, de quien fue su fotógrafo.

A decir verdad, Elvio Lomello es un personaje, que se encuentra radicado temporalmente en Rafaela porque es supervisor del gasoducto que están realizando las empresas TGS y SACDE, obra que arrancó a principio de este año y continuará en 2019, desde Esperanza, pasando por Rafaela hasta Sunchales, y permitirá la ampliación domiciliaria del gas natural en la región.En una entrevista con LA OPINION, se considera un "aventurero" porque viajó por América primero en auto con su entonces Opel K 180 modelo 1975 y sólo un trailer de fabricación casera, acompañado de su ex mujer Liliana Arias, como así también años después a caballo siguiendo las huellas del libertador de América."El objetivo era ir a Europa a trabajar, pero después los planes se cambiaron para viajar a los Estados Unidos. En ese momento no había antecedentes semejantes por el recorrido de 93.000 km en auto", cuenta Lomello hoy con 73 años.En julio de 1976 partieron desde su San Lorenzo natal, recorriendo Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Centro América, México, Estados Unidos hasta Otawa, la capital de Canadá, volviendo a nuestro país en noviembre de 1977. "Nuestros ingresos fueron la venta de artesanías fabricadas con cuentas de Cuzco (Perú) y las vendimos en las playas de Ecuador, haciendo miles de dólares", agrega. Habían partido con una pareja amiga, pero a los tres meses decidió volverse por cuestiones laborales y entonces siguieron el viaje Elvio (32 años) y Liliana (22 años).Por este original viaje fueron noticia y salieron publicados en los diarios "Le Droit" (editado en francés), "The Citizen" (en inglés), ambos de Otawa; en la tapa de "El Miami Herald" (en español) y "Washington Post" (en inglés) de Estados Unidos; "Princess news" de Acapulco (México) con edición bilingüe, ejemplares mostrados a este cronista. Para ampliar sobre el viaje se puede ver el video https://goo.gl/images/8gbaW7.Años después realizó tres cabalgatas planeadas por el músico Jorge Cafrune (quien en 1978 a poco de salir a caballo fue embestido en un accidente nunca esclarecido), recuperando las travesías de José de San Martín.La primera fue realizada en 1995 desde Buenos Aires, pasando por San Lorenzo hasta Yapeyú (Corrientes), lugar de nacimiento del prócer durante un mes y medio, estando acompañado por Ademio Leonangelis, Alfonso Santianes, Jesús Díaz y el apoyo logístico de Antonio Mastrizzo. Llevaron un retoño del pino histórico que fue plantado en la casa natal del libertador y cofres con tierra del campo de la gloria.La segunda en 1997 denominada "Un abrazo de hermandad argentino-chileno", uniendo San Lorenzo, Tunuyán (Mendoza) y Santiago de Chile; cruzaron la cordillera de Los Andes a lomo de su caballo junto a varios sanlorencinos, también durante un mes y medio.Finalmente en el 2000 desde Lima (Perú) hasta Buenos Aires, recorriendo 4.000 km durante 4 meses. A fines de noviembre pasaron por Rafaela Elvio (en ese momento era presidente de la agrupación "Cabalgata Histórica") con su primo Sergio. "Faltaba la tercera y la más brava, que es esta. Nos fuimos el 18 de agosto en un camión, con los caballos cargados y con un casilla rodante hasta Lima. En septiembre salimos desde esta ciudad con rumbo a La Paz (Bolivia) para llegar a la Catedral Metropolitana en Buenos Aires, donde descansan los restos del General San Martín", contaron a LA OPINION, en una crónica publicada el sábado 25 de noviembre de 2000 en la página 22.Por otro lado, es un amante de la natación con un récord de 91 km entre las ciudades de Puerto San Martín y Victoria (Entre Ríos) durante 14 horas, en 1998, cuando tenía 53 años."Siempre fui deportista, en una oportunidad nadé dos veces entre Gaboto y San Lorenzo (hay 40 km), y también entre Puerto San Martín hasta Rosario durante 4 horas", destacó el visitante.Otra de sus facetas es la fotografía y fue fotógrafo varios años nada menos que de la diva Susana Giménez hace algunas décadas. En el citado viaje a Canadá, sacó 8.000 fotos en blanco y negro que fue revelando a lo largo de los miles de kilómetros, sumado a las cientos de imágenes en color.El Concejo Municipal de San Lorenzo, que preside Eduardo Ros, sancionó la ordenanza N° 3779 el 7 de agosto de 2018, declarando ciudadano destacado a Elvio Sergio Lomello por su trayectoria y sus logros en lo deportivo y lo cultural.En los considerandos, "desde joven participó en el Club YPF como nadador en competencias locales y provinciales, cruzando el río Paraná en reiteradas oportunidades. Fue fundador del Foto Club San Lorenzo y en noviembre de 1998 fue artífice del emplazamiento del monumento gaucho que conmemora al cantor y gaucho Jorge Cafrune. Este cuerpo legislativo se enorgullece en destacar ciudadanos comprometidos con el legado de don José de San Martín, padre de la patria". También se hace mención al rally hasta Canadá y las tres cabalgatas nombradas anteriormente.