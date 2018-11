Limitan el ingreso de capitales del exterior

BUENOS AIRES, 10 (NA).- El Banco Central fijó ayer encajes decrecientes para los fondos ingresados desde el exterior en dólares que las entidades financieras deben mantener inmovilizados, con el fin de desalentar la llegada de capitales especulativos de corto plazo. Con esta medida, los bancos que ingresen dólares mediante líneas de financiamiento internacionales se verán obligados a inmovilizar una parte de ese capital.

Así, la especulación perderá terreno y quedarán menos opciones para el "carry trade". Según la Comunicación "A" 6595, que la autoridad monetaria remitió a los bancos, los encajes arrancan en 23% para ingresos de hasta 29 días; 17% para los que se mantengan hasta 59 días; 11% para capitales que permanezcan en el país al menos tres meses y cero para los que superen el año.

El BCRA dijo que se busca una "homogeneización de los requisitos de liquidez exigidos para distintas formas de fondeo internacional de los bancos". "Había una distorsión antes que estamos corrigiendo", sostuvo una fuente del BCRA.

Si un banco se fondeaba en el exterior con una Obligación Negociable (ON) en dólares a menos de 30 días, tenía que poner 23% de encaje, pero si en vez de hacerlo con una ON lo hacía recibiendo un préstamo, no tenía que poner nada.

El encaje bancario es una porción de los depósitos que los bancos deben mantener inmovilizados para hacer frente a retiros de efectivo por parte del público.

Con esta medida, el organismo que conduce Guido Sandleris busca desalentar giros que algunos bancos extranjeros vienen realizando a sus casas matrices para apostar a las altas tasas de interés vía la compra de Letras de Liquidez (Leliq) o Letras Capitalizables (Lecap).

De esa manera, intentará desincentivar la denominada "bicicleta financiera", impulsada básicamente por tres bancos extranjeros.

La cotización del dólar cae 13% desde el inicio del nuevo plan monetario a comienzos de agosto, y a nivel mayorista ya se ubica cerca del piso de la banda de flotación, fijado en 35,29 pesos.

Desde China, el titular del BCRA, Guido Sandleris, aseguró que la política monetaria actual es "más potente y más simple" que la anterior para reducir la inflación. "Necesitábamos hacer algo para asegurarnos de que la inflación, en Argentina comience a descender", sostuvo el funcionario en Pekín, antes de emprender su regreso a la Argentina.

La autoridad monetaria salió a limitar el ingreso de capitales del exterior que entran para hacer "carry trade", y aprovechar las altas tasas de interés del mercado local cambiando dólares.

El BCRA debe lidiar ahora con el famoso ingreso de "capital golondrina", o dinero caliente, que entra a muy corto plazo sólo para conseguir una ganancia financiera a causa de las altas tasas de interés. El problema de este flujo que ingresa del exterior es que empuja hacia abajo el tipo de cambio.