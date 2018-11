Recuerdan centenario de la Gran Guerra en París

PARIS, 10 (AFP-NA).- El presidente francés Emmanuel Macron recibirá este domingo en París a 70 mandatarios para conmemorar el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial y participar en un foro internacional concebido como una demostración de fuerza del multilateralismo frente al repliegue nacionalista.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump, que tenía previsto llegar anoche a la capital francesa, acompañado de su esposa Melania, no participará en el foro en el que se debatirá sobre democracia y multilateralismo, en un claro desaire a Macron, anfitrión del evento.

Las remembranzas tendrán su punto álgido en el emblemático Arco del Triunfo, en la avenida parisina de los Campos Elíseos, donde se desarrollará por la mañana una ceremonia en presencia de destacados jefes de Estado y de Gobierno, incluidos Trump, su homólogo ruso Vladimir Putin y la canciller alemana Angela Merkel.

Está previsto que el presidente Macron dé un discurso sobre el tema de la paz, después de haber advertido recientemente sobre el riesgo de un nacionalismo similar al del periodo de entreguerras.

Francia, que ha sido blanco de varios ataques terroristas en los últimos años, incrementará las medidas de seguridad durante las conmemoraciones. El ministerio del Interior informó que unos 10.000 policías estarán desplegados este fin de semana en la capital francesa.

Todos los dirigentes serán recibidos por Emmanuel Macron el domingo por la mañana en el Palacio del Elíseo, para quien esta jornada cerrará un periplo de una semana por los campos de batalla del conflicto bélico que asoló hace 100 años Europa y dejó 18 millones de muertos entre militares y civiles.

Por la tarde tendrá lugar un Foro internacional por la Paz, un evento con vocación de convertirse en un encuentro anual, cuyo objetivo es promover el multilateralismo, atacado por algunos jefes de Estado, entre ellos Donald Trump, o más recientemente el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Donald Trump, que se reunirá con Macron para un almuerzo de trabajo el sábado, no acudirá a este foro de tres días en el que participarán mandatarios, organizaciones internacionales, oenegés y activistas. En su lugar visitará el domingo por la tarde el cementerio americano de Suresnes, en las afueras de París, que acoge los restos de soldados estadounidenses muertos, antes de regresar a Washington.



BATALLA DEL SOMME

El presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera ministra británica, Theresa May, rindieron el viernes un homenaje a los caídos en la batalla del Somme en el marco de las conmemoraciones por el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial.

Este encuentro forma parte del "itinerario de la memoria", el periplo que Macron lleva a cabo desde el domingo pasado por los campos de batalla de la Gran Guerra (1914-1918), antes de la conmemoración internacional del centenario del armisticio, que reunirá en París este fin de semana a 70 mandatarios de todo el mundo, incluyendo al estadounidense Donald Trump y al ruso Vladimir Putin.

Macron recibió a May en Albert, una localidad cercana a la frontera belga, para un almuerzo de trabajo y luego ambos líderes se dirigieron juntos al memorial de Thiepval, un monumento francobritánico en memoria de los desaparecidos de la batalla del Somme, la más sangrienta de la guerra con 1,2 millones de muertos, heridos o desaparecidos.

En este monumento de 45 metros de alto erigido en 1932 figuran los nombres de los 72.000 soldados del Reino Unido y de Sudáfrica que cayeron en la batalla.

Allí, ambos dirigentes iban a depositar una corona de flores confeccionada especialmente para la ocasión con amapolas, la flor roja que simboliza el recuerdo de los caídos en la guerra en Reino Unido, y acianos, la flor azul de arándano, cuyo tono recuerda al uniforme de los soldados.