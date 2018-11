Ex asesor de Jaime acordó pena y multa millonaria

BUENOS AIRES, 10 (NA). - Manuel Vázquez, ex asesor de Ricardo Jaime, acordó ayer con la fiscal de juicio Gabriela Baigún una condena de tres años de prisión efectiva y una multa de más de 8 millones de pesos para evitar ir a juicio oral y público en el marco de la causa que pesa sobre él y el ex secretario de Transporte por actos de corrupción.El acuerdo que firmaron el imputado y la fiscal es por 8.100.557,47 pesos: 200.000 pesos depositará en las próximas 48 horas y luego pagará 12 cuotas de 658.379,78 pesos.Además, el acuerdo implica la inhabilitación perpetua de Vázquez para ejercer cargos públicos, se informó.El convenio también incluyó a Julián Vázquez, hijo del ex asesor, que recibirá dos años de prisión en suspenso y una multa de 5.327.682,45 pesos.Según la acusación de la fiscal Baigún, los Vázquez son partícipes necesarios en el enriquecimiento ilícito de Jaime, quien fuera secretario de Transporte entre el 25 de mayo de 2003 y el 1 de julio de 2009.Semanas atrás, y de palabra, el ex funcionario también había acordado con la fiscal una condena de cuatro años de prisión, una multa de 12.705.830 pesos y el decomiso de un barco, seis inmuebles y dos autos, para evitar el juicio oral y público.El acuerdo fue en el marco de cuatro causas: dos por peculado, una por enriquecimiento ilícito y la otra por corrupción en el Belgrano Cargas.El total de multa que pagarán todos los imputados se acerca a los 40 millones de pesos, pudo saber NA.Esta pena de cuatro años de prisión que recibirá Jaime se sumará a aquella otra de ocho años por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once: en la actualidad y desde el 2016 el ex funcionario está cumpliendo prisión preventiva en el penal de Ezeiza.Jaime, a cambio de la firma del juicio abreviado -tal cual fija como condición el Código- admitió el hecho de haberse enriquecido ilícitamente durante su cargo, al igual que el resto de los implicados.En tanto, sí irá a juicio junto al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, entre otros, por la compra de trenes a España y Portugal.