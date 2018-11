Rechazan excarcelaciones en la causa por los cuadernos

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó las excarcelaciones de cuatro empresarios y de cuatro ex funcionarios, todos procesados por asociación ilícita en el marco de la causa por los cuadernos con supuestas coimas en la obra pública.Fuentes judiciales informaron a NA que la Sala I del Tribunal desestimó los pedidos de excarcelación presentados por los ex funcionarios Rafael Llorens, del entonces Ministerio de Seguridad, del ex secretario privado de Julio De Vido, José María Olazagasti, de Hernán Gómez y Walter Fagyas, este último de ENARGAS.Los camaristas también desestimaron los pedidos de excarcelación que presentaron los empresarios Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería; Juan Carlos Lascurain, ex titular de la Unión Industrial Argentina; Raúl Vertúa de la empresa que lleva su apellido; y de Néstor Otero, de la concesionaria Teba que explota la terminal de ómnibus de Retiro.Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña rechazaron así los planteos que llegaron al tribunal por parte de los imputados, luego de que la prisión preventiva fuera ordenada por Bonadio y convalidada por la Cámara Federal.