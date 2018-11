Confirman que el cuerpo hallado es de la desaparecida Rosalía Jara

El fiscal del caso Rosalía Jara -Martín Gauna Chapero-, joven desaparecida en julio de 2017, ratificó por radio LT 10 de Santa Fe, que los restos óseos hallados el 26 de agosto en el paraje El Bonete son los de la joven oriunda de Fortín Olmos (departamento Vera).

El funcionario del MPA sostuvo que el hallazgo implica "un avance en la investigación", ya que la principal hipótesis de la Fiscalía siempre fue la de femicidio.

De esta forma, a partir de la nueva información, se adecuarán "las calificaciones legales" en función de esa nueva imputación. Hasta ahora, sólo se había atribuido al único sospechoso el delito de "desaparición de persona".

En cuanto a ese último, se trata de Juan Valdez, ex profesor y padre de la hija de Rosalía, quien jamás colaboró con la causa.

"Hemos hecho innumerables audiencias y en ningún momento dio una versión de los hechos, simplemente utilizó su derecho a negarse a declarar", comentó Gauna Chapero.

En otro orden, el fiscal informó que no se ha podido determinar el motivo del deceso de la joven porque cuando los restos tienen ya determinado tiempo "la evidencia queda en 'la parte blanda' del cuerpo". Asimismo, indicó que si bien se encontraron "lesiones en la zona del cráneo compatibles con una fractura, esa no sería la causa de muerte".