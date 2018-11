Luis Castellano participó del debate “Ripamonti, un nuevo comienzo”

Este viernes 9 de noviembre se llevó a cabo la segunda jornada del proceso participativo denominado “Ripamonti, un nuevo comienzo”, la propuesta que busca consensuar un proyecto de la ciudad para el futuro de los ex Almacenes Ripamonti.Tras el encuentro realizado el pasado miércoles, donde se congregaron más de 80 estudiantes universitarios de la ciudad, en esta ocasión fueron especialmente invitados a participar los adultos mayores.Del encuentro participaron personas que asisten a distintas instituciones de la tercera edad, integrantes del Consejo de Adultos Mayores, y que en muchos casos han tenido una experiencia personal con el lugar.También estuvo presente el intendente Luis Castellano quien destacó la importancia de abrir el debate en estos temas tan sensibles para el pasado y el futuro de la ciudad.Castellano se manifestó “contento porque hay una participación increíble; gente opinando, con ideas, pensando en el futuro de este lugar y de la ciudad”.El intendente dijo que “esto demuestra que hay una decisión importante del Gobierno Municipal para abrir la participación para un edificio que, en definitiva, es patrimonio de la ciudad y a la gente le gusta participar”.“Esto tira por tierra que la gente es cerrada e individualista, que piensa sólo en lo suyo. Aquí hay gente, como hubo jóvenes ayer, participando por algo que sienten el interés genuino y, cuando se convoca a la gente en donde hay un interés genuino, la gente participa, aporta, sueña con nosotros el futuro de este lugar y eso es maravilloso”; afirmó el mandatario.Luis Castellano destacó que “emociona escuchar las ideas, ver como cada uno va pensando qué es lo que quisiera que pase con el edificio y eso nos da un insumo importante para elaborar la idea de lo que podría pasar en los exalmacenes Ripamonti”.“Los aportes que he escuchado en las distintas mesas han sido muy valiosos y razonables teniendo en cuenta lo que la ciudad necesita. Estará en los arquitectos, en los diseñadores y en la cantidad de instituciones y dirigentes que intervendrán el secreto de poder concretar estas ideas en un proyecto”; expresó el titular del Ejecutivo.LA EXPROPIACIONConsultado sobre el proceso de expropiación del edificio, Luis Castellano declaró que “estamos esperando que salga la expropiación, ojalá que la Cámara de Diputados pueda sacar definitivamente la ley para que el edificio quede para la ciudad y para que todo esto que estamos soñando pueda concretarse”, agregando que “he hablado con el presidente de la Cámara de Diputados y el Gobernador y han declarado públicamente su interés para que se cristalice; tanto la Cámara como el Gobierno Provincial han invertido en este tipo de bienes en Rosario, en Santa Fe y esperemos que ahora lo puedan hacer en Rafaela porque la espalda del municipio es chica para solventar semejante obra”.“Hay buenas expectativas, hay buenas señales, hay que seguir trabajando”; finalizó Castellano.Cabe recordar que el objetivo de “Ripamonti, un nuevo comienzo” es poder generar espacios de debate y diálogo que permitan construir un programa de usos y actividades sobre los Grandes Almacenes Ripamonti. Un lugar que tiene una importancia simbólica, histórica, cultural y patrimonial muy importante para los rafaelinos.Rafaela ya posee una trayectoria en la construcción y desarrollo de procesos participativos para definir el destino de los espacios públicos y estas instancias en torno a los ex Almacenes Ripamonti son una muestra más de ello.El próximo encuentro, en fecha a confirmar, será abierto a todo público.