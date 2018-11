Veinte años sin Besaccia

El 11 de noviembre de 1998- ya veinte años atrás por lo tanto-, desaparecía tempranamente en Rafaela Norberto Américo Besaccia, visionario luchador ambientalista y, sin duda, uno de los precursores en nuestro medio de una preocupación ecologista. Y en tiempos en que "Ecología" no era todavía un concepto conocido o mayormente difundido, a pesar de que un previsor art. 41 de nuestra Constitución Nacional, sin emplear esa palabra así establece:"Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que sus actividades satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras"(...) Por nuestra parte agreguemos que, como en tantas otras vigentes cuestiones, nuestra carta magna nos consagra ese "derecho" pero también nos obliga a defenderlos y preservarlo.¿Lo estamos haciendo?

Promotor y uno de los socios fundadores en 1992 de esta Asociación "Amigos de la Vida", fue conocida e incansable su batalla, entre otros temas, contra el volcamiento de residuos y efluentes industriales no tratados, pero a la vez contra otras de las variadas fuentes de contaminación y de agresión al medioambiente y a la salud humana.La memoria colectiva en Rafaela, sin embargo, tal vez lo asocia más con el magnífico "Bosquecito Educativo Municipal" que en permanente homenaje lleva su nombre. No obstante, aquella decidida actitud suya de pararse ante las máquinas, tal vez so´los sea en el fondo una anécdota frente a lo que fue mucho más fundamental: sus profundas convicciones y su inmediata prédica por que se preservase tal ecosistema y se le diese la ideal función educativa. Pero conviene retroceder algo en el tiempo: los 90, épocas de polémicas privatizaciones; el suministro de agua a Rafaela dejaba de estar a cargo de la DIPOS ( Dirección Provincial de Obras Sanitarias). Al costado del alto y tradicional tanque de agua de la empresa se fue formando un espeso bosque natural ( unas 6 hectáreas,en el sector sur de nuestra enorme zona suburbana). ahora ya sin la ajetreada presencia humana, la naturaleza triunfó y pudo verse como una abigarrada y rica flora y fauna se multiplicaba libremente en el lugar.

Ante la certeza de que alguna tarea de reacondicionamiento que había comenzado podía alterar la vegetación existente, se produjo la citada intervención de Besaccia. Pero no conviene oponerse sin proponer a la vez algo mejor, y así dos días después , con su firma como presidente de "amigos de la vida", presentó su memorable petitorio bajo el título "destino del bosquecito existente en la exDIPOS", sugiriendo conservar sus características naturales y potenciar su finalidad como herramienta educativa.La propuesta finalmente derivó en que el Concejo, el 26/1º2/1997 creara, como Ordenanza una "Comisión Asesora del Parque de la DIPOS", que Besaccia obviamente integró junto a representantes de numerosos estamentos del sector público y privado.

Poco después , y en atención a las múltiples expresiones de adhesión de instituciones, particulares,oyentes y lectores para que se designara a ese predico con su nombre, otra Ordenanza consagró , en abril de 1999 la denominación de "Bosquecito Educativo Municipal Norberto Américo Besaccia".

El gran número de visitas guiadas y actividades didácticas varias que desde entonces se registran sin pausa forma parte de otra historia más reciente y conocida.



Asociación "Amigos de la Vida", Rafaela