Los Pumas ante Irlanda

Los Pumas abren la ventana internacional de noviembre este sábado a las 15.30 (ESPN) cuando visiten a Irlanda en Dublin.Para enfrentar al actual campeón del Seis Naciones el Head Coach del seleccionado argentino de rugby, Mario Ledesma, utilizará a Guido Petti en la tercera línea, siendo la mayor sorpresa en un XV que presenta nombres habituales en el resto de las posiciones. Reaparecen Tomás Cubelli y Matías Orlando.Entre los suplentes estarán el tercera línea Rodrigo Bruni y el pilar Lucio Sordoni, que podrán sumar su primer cap con el seleccionado.El rafaelino Mayco Vivas, pilar formado en CRAR y actualmente jugando en Atlético del Rosario, no ingresó en la nómina de 23 convocados para este juego pero se espera que sí lo haga en alguna de las próximas presentaciones.Este será el primer partido de Los Pumas en la gira. Las próximas paradas serán ante Francia el 17 en Lille, frente a Escocia el 24 en Edimburgo y contra los Barbarians el 1° de diciembre en el mítico estado de Twickenham, en Londres.10.55 Italia vs Georgia, 11.25 Escocia vs Fiji, 14.10 Gales vs Australia, 16.55 Francia vs Sudáfrica.Healy, Best (c) y Furlong; Henderson y Ryan; O'Mahony, O'Brien y Stander; Marmion y Sexton; Stockdale, Aki, Henshaw, Earls y Larmour.García Botta, Creevy y Medrano; Alemanno y Lavanini; Matera, Petti y Ortega Desio; Cubelli y Sánchez; Moyano, De la Fuente, Orlando, Delguy, Boffelli.