Robaron arma a gendarme y asaltaron un kiosco

Un hecho inusitado tuvo lugar en la jornada de ayer, que algunos relacionaban con otro hecho posterior, aunque esto no pudo confirmarse oficialmente.

No obstante ello, la hipótesis que ganaba fuerza ayer a la tarde era que los delincuentes eran los mismos, aunque esto sea aún objeto de investigación.



EL GENDARME

La primer noticia en tomar estado público tuvo que ver con el inédito suceso de que le robaron la billetera y una pistola -presuntamente el arma reglamentaria- a un miembro de Gendarmería Nacional en zona de barrio Alberdi.

Según lo puesto en conocimiento de LA OPINION en la víspera, el escenario del hecho fue la intersección de Av. Roque Sáenz Peña casi Dentesano.

En ese lugar el gendarme identificado como Marcelo P., de 37 años, iba circulando en su motocicleta junto a su mujer Shirley V., y en un momento dado se le puso a la par otra motocicleta tripulada por dos hombres.

El acompañante en esta última moto se bajó de la misma, y presuntamente mediante amenazas con un arma le sustrajo al gendarme su arma de fuego tipo pistola marca Beretta calibre 9 mm, para luego darse a la fuga por Roque Sáenz Peña en sentido contrario.



EL KIOSCO

Según publicó LT 28 Radio Rafaela, por las descripciones que dio el gendarme, las características coincidirían con otros dos sujetos que a punta de pistola robaron en un kiosco en calle Río de Janeiro, casi Aristóbulo del Valle.

En este local incluso se escucharon disparos. Este segundo hecho tuvo lugar momentos después del suceso con el gendarme.

Fue así que en el kiosco situado en calle Río de Janeiro al 400 -barrio Villa del Parque- su propietario, Gastón C., se encontraba junto a un amigo en el interior del local, cuando dos sujetos le patearon la puerta y uno con un arma de fuego lo intimidó pidiéndole “toda la plata”, llevándose la caja registradora con $1500.

También exigieron la entrega de un celular, y ante la negativa de su dueño dispararon al piso no lesionando a ninguna persona. Se hizo presente en el lugar personal de Policía Científica y uniformados de la



CON ARMAS EN

ZONA RURAL

En plena zona rural de Lehmann, en un paraje conocido como Campo Farandatto, ubicado a unos 5 km al sureste de esa localidad, siendo las 00.30 del jueves, dos individuos irrumpieron en la vivienda, uno de ellos portando un revólver, y luego de amenazar a las víctimas sustrajeron dos televisores LCD de 24 pulgadas, una escopeta calibre 20 de dos caños y los celulares de las víctimas, para luego darse a la fuga.

El hecho fue informado por las víctimas a las 3.10 de esa misma madrugada siendo ellas José Luis S. de 50 años y su madre Rosa A.